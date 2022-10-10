Идеальное слабительное: назван способ быстро избавиться от запора

Запоры – очень распространенная проблема, которая может возникать в организме из-за множества разных причин. И когда эта проблема возникает, человека больше всего интересует, как решить ее максимально быстро и комфортно, а в идеале – как избавиться от нее навсегда.

Сразу скажем: уже ставшие «традиционными» клизмы применять не рекомендуется. Дело в том, что стенка кишечника выстлана биопленкой, которая легко разрушается клизмой. В результате развивается дисбактериоз, что, в свою очередь, провоцирует новые запоры и другие проблемы со здоровьем. «Идеальное» слабительное должно быть безопасными, мягким и эффективным, иметь максимально натуральный состав. И такое средство есть! Более того ко всему перечисленному в нем сочетаются привлекательный вид и приятный вкус.

Рассказываем о наиболее эффективном способен избавиться от запора и средствах профилактики этой проблемы.

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