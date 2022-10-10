Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 октября 2022 7:30

Идеальное слабительное: назван способ быстро избавиться от запора

Рассказываем о слабительном, которое не только эффективно решает проблему, но и имеет приятный вкус

Запоры – очень распространенная проблема, которая может возникать в организме из-за множества разных причин. И когда эта проблема возникает, человека больше всего интересует, как решить ее максимально быстро и комфортно, а в идеале – как избавиться от нее навсегда.

Сразу скажем: уже ставшие «традиционными» клизмы применять не рекомендуется. Дело в том, что стенка кишечника выстлана биопленкой, которая легко разрушается клизмой. В результате развивается дисбактериоз, что, в свою очередь, провоцирует новые запоры и другие проблемы со здоровьем. «Идеальное» слабительное должно быть безопасными, мягким и эффективным, иметь максимально натуральный состав. И такое средство есть! Более того ко всему перечисленному в нем сочетаются привлекательный вид и приятный вкус.

Рассказываем о наиболее эффективном способен избавиться от запора и средствах профилактики этой проблемы.

Реклама. ООО «Эвалар» LjN8KYJqe

Полезно знатьБИЗНЕС-ПРЕСС