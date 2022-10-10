Да, Kalush Orchestra победил, но кто теперь может гарантировать безопасность участникам и организаторам шоу? Фото: EAST NEWS

67-й музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Ливерпуле, а не в Киеве, как вроде бы ожидалось после предсказанной букмекерами и предопределенной конъюнктурой победы коллектива Kalush Orchestra https://www.kp.ru/daily/27392.5/4587133/. Ожидалось украинской стороной, конечно, потому что в Европе наверняка понимали, что никакого шоу в настоящий момент проводить ни в одном из городов Украины EBU не станет.

Поэтому искусственный вывод Украины в победители «Евровидения-2022» выглядит как изящная комбинация, в результате которой конкурс впервые за 25 лет теперь примет Великобритания — конкретно Ливерпуль, обошедший Глазго в голосовании. Особенно издевательски звучит формулировка «от имени Украины», особенно с учетом того, что Ливерпуль в Киеве считают городом-побратимом Одессы (русского города, заложенного Екатериной Великой).

Новый город для проведения шоу выбирали, конечно, без оглядки на Киев. Да, Kalush Orchestra победил, но кто теперь может гарантировать безопасность участникам и организаторам шоу? То ли дело Ливерпуль — город выбрали после тщательного анализа предложений, изучили помещения в месте проведения, возможность размещения тысяч приезжих делегаций, съемочной группы, болельщиков и журналистов, инфраструктуры и культурных программ города-организатора.

67-й музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Ливерпуле, а не в Киеве

— Ливерпуль — идеальное место для проведения 67-го конкурса «Евровидение» от имени Украины, — подчеркнула исполнительный супервайзер шоу Мартин Остердаль. — Город является синонимом музыки, и Liverpool Arena превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба. Мы были очень впечатлены энтузиазмом, который город продемонстрировал при проведении конкурса, и их инклюзивными идеями по размещению прошлогодних победителей, Украины, в центре внимания, когда тысячи болельщиков приедут в мае следующего года.Это будет первый конкурс песни «Евровидение», который будет проводиться в Великобритании за 25 лет, и, поскольку мы работаем с нашей вещательной компанией BBC, чтобы отпраздновать победу Украины, эта уникальная постановка обещает стать действительно особенной.

9 и 11 мая запланированы полуфиналы «Евровидения-2023», а 13 мая состоится финал.