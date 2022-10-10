Президент России направил приветствие участникам РЭН-2022

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям юбилейного, пятого Международного форума «Российская энергетическая неделя». В нем он, в частности, отметил, что Россия прочно входит в число лидеров мировой энергетики и хорошо известна как надежный, ответственный экспортер энергоресурсов. Также Президент обратил внимание на то, что, несмотря на оказываемое на нашу страну беспрецедентное давление, Россия выполняет взятые на себя обязательства и стремится к заключению долгосрочных взаимовыгодных контрактов.

«Развитие энергетических рынков напрямую зависит от конструктивного сотрудничества государств. Поэтому мы продолжим диверсифицировать поставки энергоресурсов, модернизировать топливно-энергетический комплекс, привлекать инвестиции и запускать новые проекты, в том числе – по глубокой переработке сырья», – подчеркнул Владимир Путин.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится с 12 по 14 октября в Москве (ЦВЗ «Манеж»).

Подробная информация на официальном сайте Форума.