Путин призвал разобраться с проблемами при мобилизации: «Бестолковщины достаточно»

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В понедельник Владимир Путин из Петербурга по видеосвязи пообщался с избранными губернаторами. После традиционного поздравления с победой, президент перешел к главному, к тому что сейчас всех беспокоит больше всего. К мобилизации.

Так как главы регионов отвечают за ход призыва, им и контролировать, чтобы все было правильно.

- Прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных, - поручил российский лидер.

Общество уже помогает новым субъектам. «Регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населёнными пунктами или целыми районами. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе», - заявил Путин.

Он напомнил, что от всех губернаторов ждет роста экономик на местах. Да, на нас сейчас давят санкции. Но они же и создают новые возможности. Этим надо пользоваться.

- Потребуется умение принимать порой нестандартные, смелые решения, - признал глава страны.

Одно из рацпредложений, которое от глав регионов ждут в Кремле, - это решение системных проблем мобилизации.

- К сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации достаточно. Но если бы мы не начали заниматься этим, не увидели бы тех проблем, которые копились. Хороший повод, чтобы разобраться с ними! Прошу внимательно, все проанализировать, обновить базу и предложить, как по-современному должна быть организована работа в будущем, - распорядился президент.