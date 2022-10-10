«Не о чем говорить с врагами»: Ким Чен Ын пригрозил Америке «кузькиной матерью»

Пресса опубликовал фотографии инспекции Ким Чен Ыном, который лично осуществлял «полевое руководство» войсками Фото: REUTERS

В Северной Корее завершили новые широкомасштабные испытания ракетного оружия. Речь идет о целой серии тестовых запусков с 25 сентября по 9 октября, во время которых армия КНДР опробовала новые образцы вооружений.

Как пишет «Аль-Джазира», за последние две недели КНДР провели семь ракетных запусков, во время которых отрабатывали удары по командным пунктам, портам и аэропортам.

- Учения по запуску тактических ядерных частей полностью показали действительность, боевую эффективность и способность к реальным боевым действиям ядерных боевых вооруженных сил нашего государства, которые находятся в полной готовности для уничтожения любых объектов в любое время, в любом месте и в любом количестве, - говорится в заявлении государственного новостного агентства ЦТАК.

То, что испытания прошли успешно говорит и реакция СМИ КНДР. Пресса опубликовал фотографии инспекции Ким Чен Ыном, который лично осуществлял «полевое руководство» войсками.

«Вишенкой» учений стали пуски ракеты средней дальности «Хвасон-12», которая установила рекорд для всех северокорейских ракет, преодолев 4,6 тысячи километров, перелетев Японию и упав в Тихом океане.

Но и это еще не всё. По информации «Би-би-си», американская и южнокорейская разведки предупреждают о том, что КНДР готовится в ближайшее время провести первые за 5 лет испытания своего ядерного оружия. Причем речь идет о тактическом боеприпасе, как раз о таком, который мог бы поместиться в боеголовку ракет, запущенных в последние недели.

Эти события вызвали обострение ситуации на Корейском полуострове: к его берегам подошла авианосная ударная группа Пентагона во главе с авианосцем «Рональд Рейган». Причем не просто пришла «с визитом», а в буквальном смысле слова развернулась, ведь ранее корабли направлялись из Кореи в направлении США, когда поступил приказ вернуться, видимо, чтобы погрозить КНДР.

В ответ Ким Чен Ын заявил, что «такие продолжительные, намеренные и безответственные действия США и южнокорейских властей, обостряющие ситуацию, неизбежно вызовут только наше более резкое реагирование». Глава КНДР отметил, что вести диалог с Вашингтоном и Сеулом не будет, так как ему «не о чем говорить с врагами».

В этом году КНДР особенно активно обкатывает новое оружие, с января Пхеньян провел уже 24 испытания, в которых было запущено более 40 ракет. Стреляли даже с поездов специального железнодорожного комплекса.

В сентябре власти КНДР приняли новый «Закон о политике в сфере ядерных сил», фактически и юридически закрепивший за страной статус ядерной державы.

Согласно документу, владение ядерным оружием теперь является неотъемлемым правом Северной Кореи, а вся полнота ответственности за его применение полностью ложится на председателя лидера страны Ким Чен Ына. В законе перечислены случаи возможного применения ядерного оружия: нанесение превентивного удара при неизбежной угрозе с его стороны, нападение на руководство КНДР, атака на стратегические объекты, включая использование обычных вооружений.