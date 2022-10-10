«Вода России» зовет всех на уборку в Ставрополье

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Здесь, на песчаных лиманах, неподалеку от городского пляжа в месте слияния рек Кубань и Большой Зеленчук соберутся волонтеры, чтобы очистить берега рек от мусора. Приглашаются все желающие!

Ключевая акция пройдет в формате экологического фестиваля. Весь необходимый инвентарь для субботника экоактивисты получат на месте. Кроме этого гостей фестиваля ждет интересная культурно-образовательная программа. Перед началом субботника состоится лекция о раздельном сборе мусора и ответственном отношении к отходам. А после уборки начнутся развлечения — организаторы подготовили мастер-классы на экологические темы и лотерею. Особо отличившихся наградят памятными дипломами и подарками. Приятным дополнением к осеннему дню станет вкусный и горячий обед.

Участвовать в субботнике планируют министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Роман Коврыга, глава города Невинномысска Михаил Миненков и директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш.

Место для проведения ключевого мероприятия выбрано неслучайно. Бассейн Кубани – самый крупный по величине и водности на Северном Кавказе. Качество воды и чистота прибрежных зон определяются влиянием многих факторов. Это и результаты деятельности крупных промышленных предприятий, и влияние минеральных удобрений и органических веществ с сельхозугодий и животноводческих ферм, и оросительные системы, и водный транспорт. Разумеется, свой вклад в нагрузку на экологию вносят и туристы. Зона береговой линии в районе Невинномысска характеризуются интенсивным антропогенным воздействием, что связано с ведением сельского хозяйства (отгонное животноводство, развитое растениеводство), наличием предприятий перерабатывающей промышленности и лесного хозяйства, развитой транспортной сетью.

«Невинномысск находится на слиянии двух рек – Большого Зеленчука и Кубани. Именно в нашем городе начинается Большая Кубань. Также у нас свое начало берет Невинномысский канал, который питает все засушливые районы Ставрополья. Невинномысск можно по праву назвать городом рек и каналов! Поэтому экологическая акция «Вода России» очень важна для нас, не только как всероссийская акция, но и как реальная помощь в уборке берегов рек. К тому же, в Невинномысске каждую пятницу проходит ЭкоДень, когда мы все вместе выходим на улицы и несколько часов убираем перед своими организациями и домами весь мусор. Помимо этого, в Невинномысске два раза в год проходит масштабный субботник под девизом «Это просто!», в котором участвует более 60 тысяч человек и более 500 единиц техники. Экология и чистота города – приоритетные направления для нас», – сказал глава города Невинномысска, герой РФ Михаил Миненков.

Мэра поддержал и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который отметил, что для степного и засушливого Ставрополья водоемы представляют особую ценность. Так как ленты каналов и водохранилищ составляют основу мелиоративной системы края, позволяют увеличивать плодородие ставропольской хлебной нивы. А реки и озера служат источником биологического разнообразия, поддерживают баланс флоры и фауны этого эколого-курортного региона, являющегося одним из наиболее востребованных направлений внутреннего российского туризма.

«Экология давно стала одной из главных точек пересечения интересов власти и общества. Подтверждением тому служат регулярные экологические акции по очистке прибрежных территорий водоемов, в которых участвуют тысячи ставропольских волонтеров. В рамках федеральных проектов и региональных программ идет модернизация гидротехнических сооружений, берегоукрепительные работы и расчистка русел рек. Безусловно эту работу необходимо продолжать в интересах всех, кому не безразлично будущее Ставропольского края. Всероссийская акция «Вода России» - еще один шаг в направлении создания экологического комфорта, сохранения наших природных богатств», – отметил губернатор Ставрополья.

Каждый принявший участие в Акции волонтер сможет получить грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, зарегистрировавшись на сайте акции «Вода России» берегдобрыхдел.рф и прикрепив с помощью кнопки «Я – волонтер» фотографии к отчету о прошедшем мероприятии. Для этого нужно выбрать необходимое событие на карте «Отчеты» меню «Карта мероприятий» сайта.

Дата проведения: 15 октября 2022 года

Место проведения: место соединения рек Кубань и Большой Зеленчук

Координаты: 44.611697, 41.924426

Программа экофестиваля Всероссийской акции «Вода России»:

11.00 - 12.00 - Сбор волонтеров, раздача инвентаря

11.50 - 12.00 - Разминка

12.00 - 12.05 - Приветствие от ведущего

12.05 - 12.20 - Лекция на экологическую тематику

12.20 - 12.30 - Официальная часть, выступление почетных гостей

12.30 - Старт Уборки

12.30 - 14.00 - Проведение уборки

13.00 - 15.00 - Работает зона с мастер-классами

14.00 - 15.00 - Работает зона с полевой кухней

14.00 - 15.00 - Концертная программа

15.00 - 15.10 - Проведение лотереи

15.10 - 15.30 - Торжественное награждение

15.30 - Завершение акции