Джейсон Стейтем живет в русской глуши, собирает грибы, ест оливье и крутит шашни с поварихой. Это новый сериал «ПМЖЕЙСОН»

Фото: кадр видео.

Вослед за рекламой и небольшими авторскими роликами с интеграцией голливудских звезд в русскую реальность начали появляться почти полноценные сериалы, в которых всем известные артисты из США и Британии живут-поживают в России.

Фото: кадр видео.

Один из таких — веб-проект «ПМЖЕЙСОН», ставший вирусным в соцсети ВК. Сериал, снятый на основе технологии deepfake (когда внешность голливудских звезд скопирована и воссоздана нейросетью), появился в сообществе «Это Стэйтем». Там уже довольно давно публикуются дипфейки со звездой фильма «Адреналин»: актер то читает Достоевского, то играет в городки, то дегустирует макароны. Теперь авторы канала решили снять короткометражный сериал. Каждая из восьми серий хронометражом 3-5 минут набирает под несколько миллионов просмотров. Действие происходит в русской глубинке в 2027 году. Именно там и живет на постоянке Джейсон Стейтем, а в гости к нему периодически приходят друзья — Марго Робби, Роберт Паттинсон или Киану Ривз.

Фото: кадр видео.

Звезда «Форсажа» ходит на пробежку, собирает грибы в корзиночку, срывает фанатские плакаты, которые ему вешают на калитку, а свою девушку — пышнотелую повариху из санатория, где проходил лечение банками и медитацией — зовет «любимкой». Кроме того, не чурается Джейсон и застолья: размашисто пьет с товарищами, отмечая 70-летие, вспоминая истории с любимкой. Сериал построен так, что вместе с дипфейк-копиями голливудских звезд в кадре присутствуют и по-настоящему играют живые актеры.

Фото: кадр видео.

Специфика русской глубинной жизни выглядит особенно забавно, когда в ней появляются такого уровня иностранцы. Марго Робби, к примеру, с непривычки заправляет оливье свежими огурцами вместо соленых, а сам Джейсон раз от раза произносит вслух непререкаемые русские истины: «картошечка без грибочков — деньги на ветер», «если стучит, то коленвалу хана» и проч.

Фото: кадр видео.

На настоящий момент в первом сезоне сериала «ПМЖЕЙСОН» вышло девять серий, и почти каждая из них набрала более двух миллионов просмотров.