Лукашенко собирает армию на границе с Украиной

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко Фото: REUTERS

В понедельник Александр Лукашенко провел совещание с военными и силовиками. Вот главные заявления белорусского лидера:

КРЫМСКИЙ МОСТ-2

Глава республики рассказал, что его неофициально предупредили о готовящейся атаке со стороны Украины. Белоруссии пообещали устроить «второй Крымский мост».

- Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории, - заявил Лукашенко на совещании.

СБОР ВОЙСК

К границе Украины и Белоруссии начали перебрасывать войска Союзного государства. В течение двух дней отряды займут свои места. Правда, немедленно бросать их в бой не планируется.

- Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства, - заявил Лукашенко.

Президент добавил, что основа союзных войск на границе с Украиной — это белорусская армия.

Александр Григорьевич явно оставляет себе место для политического маневра.

- Хочешь мира - готовься к войне, - заявил под конец совещания президент.