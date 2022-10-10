Вспомним, кто на Западе говорил о переговорах в последние дни Фото: REUTERS

Ситуация, которую еще недавно было невозможно предположить: Запад оставляет Зеленского в одиночестве. Речь не о том, что союзники Киева грозят прекратить поставки вооружений или война против России «до последнего украинца» уже для них не актуальна. Одиночество президента в футболке обозначилось в другом: Запад все активнее и настойчиво говорит о необходимости начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. А лидер этой страны с упорством, подходящим для капризного малыша, не желающего играть в одной песочнице с обидчиком, заявляет, что не сядет за стол переговоров с президентом России, даже указ по этому поводу подписал.

Вспомним, кто на Западе говорил о переговорах в последние дни.

Бывший президент Дональд Трамп: «Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном прекращении войны на Украине или мы закончим Третьей мировой войной, от нашей планеты ничего не останется». Но Трамп все же бывший и республиканец.

А вот что вчера сказал в интервью телеканалу ABC координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби: «Нужно найти способ положить конец этой войне. Мы все хотели бы, чтобы война закончилась, потому что она слишком затянулась. Для этого нужно, чтобы обе стороны сели за стол переговоров и нашли выход из ситуации мирным и дипломатическим путем».

Даже воитель-дипломат всея ЕС Жозеп Боррель, тот самый, что еще в апреле заявлял, что исход конфликта должен решиться «на поле боя», сдал назад и теперь тоже что-то мямлит о переговорах.

Еще один неожиданный поворот - в пользу неотложного поиска возможностей перестать стрелять и начать говорить высказываются не только западные политики, но и известные и весьма популярные не только на западе, но и во всем мире персонажи. Главный среди них, конечно, Илон Маск. За свои инициативы по урегулированию украинского кризиса, которые учитывают и интересы России, он уже получил по полной - и от представителей Киева, и от своих американских «ястребов». Но не угомонился, наоборот, вошел во вкус миротворчества и даже предложил свой вариант урегулирования другого кризиса - вокруг Тайваня. И опять, как и в первом случае, призвал не провоцировать Китай на военное решение. А к тому, что говорит Маск, как хорошо известно, прислушиваются даже не миллионы, а миллиарды жителей планеты. И он, конечно же, не просто «успешный бизнесмен», а один из наиболее влиятельных деятелей, формирующих общественное мнение не только в США, но и в других странах мира.

Почему вдруг Запад завел волынку о срочной необходимости переговоров между Россией и Украиной

Во-первых, явно обозначилась возможность неконтролируемой эскалации конфликта, которая, по тому же Трампу, приведет к Третьей мировой. Пропагандистское подзуживание Запада о применении Россией против Украины тактического ядерного оружия, дескать, от безысходности и невозможности победить обычным - это и есть шаг к неуправляемой эскалации.

Во-вторых, сложившая экономическая ситуация в западных странах, пострадавших от собственных антироссийских санкций, вызывает все большее недовольство населения. А перспективы грядущей холодной, а может даже и голодной зимы пугают не только обывателей, но и разумных политиков. Разгромить экономику России «по-быстрому» явно не получилось. А удавливать ее «по-долгому» может обернуться себе дороже. Тут еще и арабы карты по борьбе с энергокризисом и ограничению экспорта российской нефти смешали. Даже в США уже немало голосов, в том числе и известных политиков, которые призывают прежде всего помогать пострадавшим от жесточайшего урагана американским штатам, а не гнать конвейером деньги и оружие на Украину.

Есть и третье, пожалуй, главное обстоятельство - военное. Как ни горьки для России были неудачи последних двух месяцев, они не имели решающего значения. И это хорошо понимают на Западе. Как и то, что после частичной мобилизации военный ресурс Москвы в зоне конфликта существенно возрастет. Потенциалы двух сторон не сопоставимы. Можно одержать пропагандистскую «перемогу», в том числе и при помощи информационных фейков, но она будет сугубо временной.

Ну и еще одно обстоятельство - выборы. В некоторых странах Европы они уже привели к смене правящих партий. Последний пример - Италия. А в ноябре промежуточные выборы в США, на кону - контроль демократов над конгрессом. Байдену срочно нужны успехи, с которыми пока худо, или хотя бы их имитация. Очень эффектно будет выглядеть заявление Байдена о том, что он сумел отвратить беду не только от американцев, но и от всего человечества. А для этого надо срочно садится с русскими за стол переговоров. И не важно, что к этому столу не пригласят Зеленского - он сам заявил, что не дорос до него.