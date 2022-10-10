Британцы решили проводить больше времени в пабах и автобусах из-за дорогого отопления

Люди отчаянно нуждаются в комфортном теплом месте Фото: REUTERS

Выросшие цены на электроэнергию заставляют британцев прибегать к хитростям. Например, некоторые обнаружили, что весьма неплохо можно проводить время в булочных, таким образом экономя на отоплении у себя дома. В свою очередь часть владельцев пекарен, осознав свою значимость в этом сезоне, открывают «теплые комнаты», где смогут разместиться посетители, пишет издание Daily Star.

Владелец пекарни в Северном Йоркшире Эд Гамильтон-Трюитт, у которого сумма коммунальных платежей выросла в два раза за последние полгода, обустроил специальную комнату для своих покупателей прямиком над кухней, где установлены печи. Раньше это помещение пустовало, но теперь ему нашлось применение.

- Люди отчаянно нуждаются в комфортном теплом месте. Я разговаривал со своими клиентами, и некоторые сказали, что рассматривают длительные поездки на автобусах, по крайней мере, потому что там тепло, - рассказал пекарь.

Посетители «теплых комнат» смогут выпить чашечку чая или кофе, почитать книгу или собрать пазл. Аналогичные пространства появятся в церквях в Западном Йоркшире, где каждый желающий сможет поиграть в настольные игры, посмотреть фильм или даже поработать. Всем будет предоставлен бесплатный Wi-Fi.

Ранее владельцы пабов и баров отметили наплыв посетителей. Они связали это с тем, что британцы просто не хотят включать отопление у себя в домах и поэтому предпочитают проводить время в общественных местах.