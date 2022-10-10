В Кузбассе открылись сразу две госпитальные школы для детей с серьезными заболеваниями

У юных пациентов отделения Кузбасского онкодиспансера им. М.С Раппопорта теперь есть возможность продолжать учебу во время длительного лечения. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе открылись сразу две госпитальных школы для ребят, проходящих длительный курс лечения. Одна из них организована в Кемерове в отделении Кузбасского онкодиспансера им. М.С Раппопорта, вторая – в Новокузнецке в Кузбасской детской клинической больнице имени профессора Ю. Е. Малаховского. Образовательные учреждения созданы в рамках федерального проекта «УчимЗнаем», помогающего ребятам с тяжелыми заболеваниями продолжать обучение во время лечения.

В открытии кемеровской школы принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Это основные клиники, где лечат пациентов с серьезными заболеваниями со всего региона, - рассказал глава Кузбасса. - С детьми, проходящими длительный курс лечения, по специальной программе будут заниматься педагоги, чтобы они не отстали по учебе от одноклассников и после выздоровления быстро адаптировались в среде сверстников. Важно, что ребята получат возможность отвлекаться от болезненных процедур и заниматься привычными для себя делами: учиться, заниматься творчеством, играть. До конца октября такая же школа откроется в детской больнице имени Атаманова в Кемерове.

Учеников и педагогов кемеровской госпитальной школы с началом занятий поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Госпитальную школу в клиническом онкологическом диспансере им. М.С. Раппопорта открыли на втором этаже, на месте бывшей игровой комнаты. Помещение полностью преобразилось: в нем сделали ремонт, установили новую красивую мебель, укомплектовали кабинет современным оборудованием. По всему этажу сменили таблички – теперь двери украшают яркие указатели. Дизайнеры постарались создать дружелюбную атмосферу, отвлекающую ребят от больничных процедур и настраивающую на интересные занятия.

Онкологическое отделение диспансера им. М.С. Раппопорта рассчитано на 30 мест. Каждый год здесь проходят лечение около 500 детей и подростков из северных районов Кузбасса. Юные пациенты получают самую современную медицинскую помощь, включая противоопухолевую лекарственную терапию, хирургическое лечение и лучевую терапию. Кузбасские врачи работают в тесном сотрудничестве с московскими федеральными центрами: Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Н.Н. Блохина и Научно-практическим центром специализированной медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого. Московские врачи-онкологи помогают кемеровским коллегам в трудных случаях диагностики, проводят телемедицинские консультации и дают рекомендации по выбору курса лечения.

Еще одна госпитальная школа откроется 11 октября в отделении онкологии и гематологии Кузбасской детской клинической больницы им. Ю.Е. Малаховского. Лечение в нем сейчас проходят 29 юных пациентов. Отделение рассчитано на 40 коек, из них 30 предназначены для лечения детей с онкологическими заболеваниями и 10 – с гематологическими.

С ребятами в госпитальных школах занимаются не только педагоги, но и психологи. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Мультимедийное оборудование для госпитальных школ стоимостью более 2 миллионов рублей Кузбассу предоставили в рамках федерального проекта «УчимЗнаем». В классах установили интерактивные доски и стационарные компьютеры с необходимым программным обеспечением. Компьютеры оснащены веб-камерами: с их помощью юные пациенты смогут дистанционно участвовать в олимпиадах, конференциях и конкурсах. Кроме того, для ученики на уроках будут пользоваться планшетами.

Дети будут учиться по специальной программе. Уроки в госпитальных школах проводятся каждый день, в том числе и в субботу. Длительность занятия для каждого ученика подбирается индивидуально, в зависимости от самочувствия ребенка и рекомендаций врачей. В среднем каждый урок длится от 20 до 40 минут. В воскресенье для ребят будут проводиться занятия в рамках дополнительного образования.

Одна из главных целей проекта госпитальных школ – помочь детям с тяжелыми заболеваниями социализироваться, не замыкаться в себе во время болезни и сохранять интерес к привычным вещам. Поэтому с ребятами занимаются не только педагоги, но и психологи. Специальную подготовку в Национальном медицинском исследовательском центре имени Дмитрия Рогачева в Москве прошли 78 преподавателей и психологов из Кузбасса. Дополнительный курс лекций для кузбасских педагогов прочитал руководитель проекта «УчимЗнаем» профессор Сергей Шариков.

Классы отремонтировали и оформили в ярких тонах, чтобы создать обстановку, отвлекающую ребят от больничных процедур и настраивающую на интересные уроки. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

- Миссия госпитального педагога – максимально наполнить каждый день ребенка, находящегося на длительном лечении, эмоциями и шагами, ведущими к развитию и восстановлению. Они помогут ему справиться не только с освоением школьных знаний, но и с болезнью. Поэтому мы очень рады, что госпитальные школы в Кемеровской области откроют свои двери для детей, находящихся на длительном лечении, - отметил Сергей Шариков.

Всего образовательный курс для преподавания в госпитальных школах прошли 360 кузбасских специалиста – 270 из Новокузнецка и 90 из Кемерова. Педагоги региона смогут в любой момент получить дополнительные онлайн-консультации организаторов федерального проекта.

Кроме ежедневных предметных уроков в госпитальных классах предусмотрены и другие активности – все как в обычных школах. Ребята смогут дистанционно участвовать в городских мероприятиях, общаться со сверстниками из других школ, создавать с ними совместные проекты. Для юных пациентов будут устраивать встречи с интересными людьми, ученики госпитальных школ смогут соревноваться в школьных олимпиадах и в творческих конкурсах. В кузбасских клиниках для детей создаются все условия для возвращения к полноценной жизни после длительного лечения.

Напомним, образовательный инновационный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» был запущен в 2014 году. Ежегодно образование в больничных стенах получают более 35 тысяч школьников. С ними работают около 5 тысяч специально подготовленных учителей и тьюторов.