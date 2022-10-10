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Политика10 октября 2022 10:55

Дмитрий Песков сообщил, что удары по инфраструктуре Украины проходят в рамках специальной военной операции

Об этом пресс-секретарь президента России заявил на брифинге для российских и иностранных журналистов
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Дмитрий Песков. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Дмитрий Песков. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Вопрос об ударах по инфраструктуре Украины, прозвучавший на брифинге в понедельник, 10 октября, Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России.

Официальный представитель Кремля сказал буквально следующее:

- Все это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны.

Отвечая на другой вопрос, Песков заметил:

- Основные моменты спецоперации не могут осуществляться без доклада президенту России.

И ещё в этот день пресс-секретарь заявил, что безопасность Владимира Путина «обеспечивается на надлежащем уровне - с учетом всех имеющихся угроз».

Так Песков прокомментировал слова (об этом попросил один из корреспондентов) «с угрозами от экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона».

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