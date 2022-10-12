Благоприятный климат: инвесторы выбирают Кавказские Минеральные Воды

Климат, архитектура и сервис - города-курорты Ставрополья идеальны для отдыха. Фото: пресс-служба Минтуризма СК

Динамика положительная

Красота природы, уникальный климат, целебный воздух и минеральные источники, знаменитые на всю страну здравницы, кавказское радушие и гостеприимство - курорты Кавказских Минеральных Вод ежегодно посещают сотни тысяч гостей. Туристической поток постоянно растет: с 0,8 млн человек в 2013-м до 1,1 млн человек в 2021 году. Положительная динамика наблюдается и в 2022 году. По итогам первого полугодия турпоток вырос почти на 35 процентов - курорты Ставропольского края посетили порядка 735 тысяч человек.

По предварительным прогнозам, в этом году турпоток может практически вдвое превысить прошлогодний показатель. И это далеко не предел. Власти Ставрополья намерены до 2030 года увеличить туристический поток до пяти миллионов человек в год. Решению столь амбициозной задачи способствует реализация мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона Кавказские Минеральные Воды.

Стоит отметить, что в последние годы отдых на КМВ выбирают и семьи с детьми, и пожилые люди, и молодежь.

Турпоток на КМВ растет из года в год

Максимальное обновление

План мероприятий по комплексному развитию городов-курортов региона Кавказских Минеральных Вод до 2030 года утвержден правительством страны в сентябре 2021 года.

В него включены 52 мероприятия по строительству и реконструкции объектов в сфере ЖКХ, а также транспортной и социальной инфраструктуры. Так, в срок до 2026 года планируется строительство и реконструкция 30 объектов, в числе которых: детские сады, школа, спортивно-оздоровительные объекты, культурно-досуговые центры, хозяйственно-бытовые объекты и дороги.

- Коммунальная инфраструктура - ключевое условие развития Кавказских Минеральных Вод. Именно ее состояние определяет возможности развития курортной агломерации, перспективы новых экономических зон и инвестиционных площадок в городах-курортах, - отмечает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

На данный момент готовятся к реализации 22 проекта в сфере ЖКХ на общую сумму в 39 миллиардов рублей: прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора «Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск», реконструкция очистных сооружений канализации Кавминвод, строительство хозяйственно-бытовых инженерных сетей в Кисловодске и другие объекты.

Также с 2016 года реализуется План мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030. В нем отражены мероприятия, направленные на сохранение природных ресурсов, улучшение окружающей среды и повышение комфортности проживания и отдыха, - всего 57 мероприятий. Шесть из них уже реализованы в 2021 и 2022 годах в рамках государственных программ Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», «Развитие транспортной системы», «Развитие образования».

В Кисловодск 30% туристов приезжают по железной дороге. Фото: пресс-служба Минтуризма СК

Предусмотрены также и перспективные мероприятия в отношении объектов, находящихся в федеральной собственности. Так, например, в период с 2022 по 2030 год планируется провести работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Реброва» - описанный Михаилом Юрьевичем Лермонтовым в романе «Герой нашего времени» как дом княжны Мери. В разное время там бывали Лермонтов. Пушкин, Белинский, Толстой и даже будущий император Александр II. Двухэтажный деревянный особняк с балконом и колоннами был построен в 1823 -1826 годах в Кисловодске, рядом с Нарзанной галереей. Это был один из первых домов в солнечном городе-курорте, в нем всегда останавливались именитые гости. После революции особняк превратили в коммуналки, новые жильцы сделали перепланировку. Вернуть ему прежний облик собирались к 100-летию дуэли Лермонтова, но не успели - пришла война. В упадок здание пришло в 90-х.

Почти три десятка лет исторический памятник оставался заброшенным - на его восстановление не было средств. Ситуация кардинально изменилась с принятием Плана комплексного развития города-курорта Кисловодска – посредством привлечения бюджетных инвестиций дом с богатой историей вновь станет одной из главных точек притяжения курортного города.

Особое внимание уделяется развитию туристско-рекреационного потенциала региона КМВ и стимулированию инвестактивности Ставрополья. Так, на территории городов-курортов федерального значения - Кисловодска, Пятигорска и Железноводска - будет создана особая экономическая зона, а реализация комплексных мероприятий позволит создать всю необходимую инфраструктуру к трем инвестиционным площадкам, где планируется построить 36 здравниц, 23 гостиничных комплекса и другие объекты туристической направленности.

Планомерная работа в рамках Плана комплексного развития курортного региона, а также доступные бизнесу льготы и преференции положительно влияют на имиджевую составляющую федерального курорта, привлекая все больше инвесторов.

Оздоровление премиум-класса для тех, кто ценит роскошь

При взаимодействии властей Ставрополья в Кисловодске открылся «Санаторий Mayrveda Kislovodsk» - первый в курортном регионе уровня 5*. Общая стоимость инвестиционного проекта, реализованного обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиции «Запад», составила 1,37 млрд рублей.

Благодаря инвестиционному соглашению с региональным правительством инвестор на пять лет освобожден от уплаты налога на имущество, а налог на прибыль снижен на 4%.

Целебные воды доступны гостям санатория

При выборе местоположения элитного санатория инвестор отдал предпочтение солнечному Кисловодску с его мягким климатом и целебными водами.

- Санаторий расположен в Кисловодске с его уникальными природными ресурсами: огромными лесами, свежим воздухом и чистой родниковой водой. Горы, окружающие город-курорт, защищают его от ветров и туманов, обеспечивая особый микроклимат. Это единственное в мире место, где на сравнительно небольшой территории выявлено около 130 минеральных источников 12 типов. Кстати, для сравнения, в знаменитых на весь мир Карловых Варах порядка 60 минеральных источников, а в Баден-Бадене и того меньше - немногим более 20, - объясняет Антон Чичканов, генеральный директор ООО «Западные инвестиции».

Здравницу отличает уникальная концепция оздоровления, аналогов которой нет ни в России, ни за рубежом. Санаторий призван стать пилотным инновационным проектом в рамках стратегии развития санаторно-курортного комплекса страны, которая определяет приоритеты государственного финансирования и порядок привлечения частных средств в эту сферу.

- Основное конкурентное преимущество проекта «Санаторий Mayrveda Kislovodsk» - уникальная методика Mayrveda, представляющая собой сочетание одной из самых прогрессивных западных методик Майер-медицины и одного из древнейших восточных учений Аюрведы с самыми современными методами диагностики и оздоровительными свойствами Кавказских Минеральных Вод, - рассказывает Антон Валерьевич. - В создании этой методики принимали участие австрийские, индийские и российские специалисты высочайшего класса, что позволило адаптировать ее для российского клиента.

В здравнице сочетаются атмосфера отдыха, глубокое восстановление, спорт и здоровое времяпрепровождение наряду с превентивной медициной и современными методами санаторно-курортного лечения. Здесь созданы все условия для того, чтобы гости ощущали, что здоровье и оздоровление могут сочетаться с чувством удовольствия от классического отдыха в 5* резорте.

- Обстановка здесь направлена на то, чтобы ничего не ассоциировалось со стерильным медицинским учреждением. Мы ожидаем, что гости положительно отреагируют на совмещение профессиональной медицины с приятной атмосферой спа-резорта высокого класса. Большое же количество деревьев и других зеленых насаждений на территории создает ощущение защищенности и близости к природе, - поясняет глава компании.

Новый 5* MediSpa-отель - это 113 номеров, современный медцентр с 55 кабинетами, Spa-зона с бассейном, саунами, зоной релакса, хаммамом и купелью на свежем воздухе. В распоряжении гостей также современный конференц-зал с кинотеатром, библиотека и ресторан MAYRVEDA Kitchen. Неудивительно, что первый в Кисловодске санаторий такого уровня привлекает состоятельных гостей, повышая популярность и значимость курорта.

«Mayrveda Kislovodsk» - новый уровень отдыха в Кисловодске

Инвестор отмечает, что реализованный им проект - долгосрочный.

- Формирование базы постоянных клиентов в санаторно-курортном сегменте и в сегменте превентивной медицины, как правило, требует не менее пяти - семи лет, даже с учетом увлечения россиян внутренним туризмом и ЗОЖ, - говорит Антон Чичканов.

Реализация масштабного инвестиционного проекта позволила создать 250 новых высококвалифицированных рабочих мест. Стоит отметить, что высвободившиеся в результате налоговых послаблений средства руководство собирается направить на корпоративное обучение.

В планах - организация для сотрудников всестороннего обучения в сфере гостиничного дела, ресторанного обслуживания и медицины, а также прохождение уникальных тренингов по технологии Mayrveda, преподаваемых австрийскими и индийскими специалистами, что приводит к повышению уровня предоставляемого сервиса в регионе в целом, - поясняет руководитель предприятия, отмечая, что профессионализм команды обслуживающего персонала проявляется в высоком уровне гостеприимства и умении предугадать желания гостя.

Отдых с семьей на самом высоком уровне

Еще один уникальный проект при поддержке региональных властей реализуется в курортном Железноводске – строительство семейных апартаментов премиум-класса. Инвестиционная емкость проекта оценивается в 500 млн рублей, а его реализация позволит создать 40 постоянных рабочих мест.

Для инвестора это далеко не первый проект в регионе. Комплекс семейных апартаментов «Итальянский квартал» является частью геотермального курорта «Машук Аква-Терм», одного из признанных лидеров санаторно-курортной отрасли России и успешного инвестиционного проекта. Сам курорт действует уже более 25 лет, постоянно развиваясь и прирастая новыми проектами и аутлетами. На текущий момент кроме жилых корпусов и коттеджей, способных принять более 300 гостей в 148 номерах, курорт вмещает в себя многопрофильный Медицинский центр, единственный на юге России «Когнитивный центр», а также уникальный всесезонный спа-комплекс «Итальянские Термы». Все объекты созданы при поддержке постоянного инвестора. Построенный в 2019 году всесезонный спа-комплекс «Итальянские термы» по праву считается визитной карточкой региона Кавказских Минеральных Вод. В этом году комплекс награжден премией Правительства РФ как «Лучший инвестиционный проект».

Планируется, что строительство проекта вилл «Итальянский Квартал» будет завершено в конце 2022 года и уже в следующем году виллы примут первых гостей.

«Семейные апартаменты» встретят первых гостей в 2023 году

В рамках реализация проекта будут построены десять одноэтажных зданий на 32 номера «Семейные апартаменты» категории 5*. Виллы будут скомпонованы в домики по три – четыре номера в каждом. В шести номерах предусмотрены две спальни для больших семей, в остальных – одна спальня для стандартного размещения. В каждом номере предусмотрены: прихожая с гардеробом, мини-кухня, гостиная, туалетная комната с душем, одна или две спальни в зависимости от категории номера, а также камин и обособленная терраса. В номере с одной спальней с комфортом смогут разместиться до пяти человек. В номере с двумя спальнями – до семи. Две виллы будут иметь собственные приватные бассейны.

Учитывая специфику семейного отдыха, в проекте предусмотрены оснащение номерного фонда необходимым детским оборудованием, при планировке номеров предусмотрено пространство для комфортного отдыха с детьми, а также для людей с ограниченными возможностями, - рассказывает Ольга Акимова, генеральный директор ПСКК «Машук Аква-Терм».

В основе генплана – интегрированная в терренкур сеть дорожек, ведущих ко всем действующим корпусам и аутлетам курорта, а также к озеру и бюветам. Виллы будут расположены в отдалении от основных многоэтажных корпусов комплекса на своей благоустроенной территории. Для перемещения гости смогут использовать электрокары. Расположение домиков образует внутри группы приватное пространство, создавая для гостей атмосферу уединения и спокойствия.

Ещё одна из важных и инновационных функций вилл - это возможность длительного пребывания семей - от одного месяца и более. Такой формат уникален для туристских рекреаций региона и позволит круглогодично размещать семьи с детьми, обеспечивая оздоровительный отдых, комфортное размещение и высокое сервисное обслуживание за счёт развитой инфраструктуры геотермального курорта «Машук Аква-Терм», - отмечает Ольга Валерьевна.