Всего за месяца новый премьер-министр Лиз Трасс привела Англию к кризису

Лиз Трасс побила антирекорды одобрения среди жителей Туманного Альбиона. Фото: REUTERS

Либеральные эксперты любят сравнивать нынешнюю события с кануном 1917 года: когда Российская Империя, выигрывая Первую мировую, скатилась в анархию и рухнула из-за управленческих просчётов. Одним из которых была «министерская чехарда» — постоянные перестановки руководителей ключевых ведомств (один лишь глава МВД в 1915-16 годах менялся шесть раз).

Но слова либеральных экспертов нужно правильно расшифровывать: вместо «России» подставить кого-нибудь из наших зарубежных оппонентов — вот тогда и получится правда. Потому что именно такая сомнительная для государства «министерская чехарда» давно продолжается в Лондоне.

За последние шесть лет в здании на Даунинг-стрит, 10 (резиденция главы правительства) сменилось уже четыре постояльца. Последний «премьер-министр времён стабильности, Дэвид Кэмерон, ушёл летом 2016-го — после того, как британцы вопреки его мнению проголосовали на референдуме за выход из ЕС («брексит»).

Сменившая его Тереза Мэй запомнилась грязной провокацией с «делом Скрипалей» и бессилием реализовать волю народа в виде того самого «брексита» — за что и покинула пост в 2019-м.

Эстафетную палочку принял весьма экстравагантный Борис Джонсон. И тоже «царствовал» лишь три года, отметившись разладом экономики из-за «бумеранговых» антироссийских санкций. Казалось, после него хуже быть не может. Но въехавшая в сентябре 2022 года на Даунинг-стрит Лиз Трасс превзошла его… со знаком минус.

Так, нынешний «рейтинг одобрения» деятельности женщины-премьера среди англичан составляет лишь 21% — ниже, чем у многих её коллег по Консервативной партии, включая провального Джонсона (с 30%). Очевидно, что если Трасс в ближайшее время не изобретёт технологию холодного термоядерного синтеза, дабы обогреть замерзающие после энергетической войны с Россией британские домохозяйства, — то на ближайших выборах её партия проиграет с оглушительным треском.

Об этом пишет политический обозреватель Эндрю Роунсли для газеты Guardian. Само название его колонки похоже на чёрную метку: «Если Джонсон был для Консервативной партии медленно действующим мышьяком, то Лиз Трасс — мгновенный яд-цианид».

«Она ведёт себя беспечно и высокомерно, — отмечает публицист, — не заботясь об отсутствии поддержки среди собственной партии» (которая вообще-то может снять Трасс с должности так же, как прежде Мэй или Джонсона — прим. ред.).

Причины недоверия к женщине-премьеру понятны. Новому кабинету не удалось серьёзно уменьшить рекордную за последние десятилетия инфляцию. В июле таковая превысила 10%, сейчас — порядка 9%: по данному показателю королевство выбилось в антилидеры среди стран «Большой семёрки». При этом удорожание продуктов питания идёт опережающими темпами — на 13,1% в августе (для сравнения, год назад было порядка 1%). И всё на фоне столь же мрачного роста счетов за свет и тепло.

Для спасения экономики и простых подданных — Лиз Трасс обещает взаимоисключающие меры: снизить налоги (под каковую реформу почему-то попадут в основном самые богатые англичане) и одновременно выдать субсидии для заморозки цен на энергию на сумму в 150 млрд фунтов. Сойдётся ли дебет с кредитом при уменьшении доходов и росте трат — ответ очевиден. Дефицит бюджета королевства планируется на уровне 200 млрд фунтов, или 10% ВВП.

Под нож идут непрофильные расходы — правительство хочет отменить годовой налог в 159 фунтов с домохозяйств на содержание государственного медиа-холдинга «Би-Би-Си». Простым людям на фоне многотысячных счетов на электричество такое мало поможет, но бюджеты «уникального журналистского коллектива» под угрозой. Это напоминает некоторые африканские страны, где проворовавшийся диктатор не выплачивает зарплату спецназу — а потом удивляется, почему же происходит переворот.

Логично, что Русская служба «Би-Би-Си» разражается в адрес Трасс уничижительной статьёй: «Спустя неделю после формирования нового кабинета — в Британии политической и финансовый кризис… Пенсионная система на грани краха… В одночасье многие британцы столкнулись с угрозой потерять жильё и работу… Лиз Трасс попыталась свалить всё на Путина, но не получилось». Ещё раз, это не какое-то кремлёвское СМИ, а лондонское Би-Би-Си, которое вроде бы должно славить Альбион.

На фоне кризиса, лишившись всех союзников, Трасс рискует отправиться на покой вслед за предшественниками. Вменяемые политики-технократы, способные навести в экономике хотя бы относительный порядок, есть. Например, видный финансист-консерватор Риши Сунак, недавно проигравший Трасс во внутрипартийных выборах. И если для женщины-премьера не произойдёт чуда, она может стать живым воплощением фразы из известной британской книжки для детей: «Воистину эта должность проклятая, больше года на ней не задерживаются».