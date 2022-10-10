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В мире10 октября 2022 11:16

Всего за месяца новый премьер-министр Лиз Трасс привела Англию к кризису

«Министерская чехарда» лишь усугубляет экономические неурядицы на Островах
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Лиз Трасс побила антирекорды одобрения среди жителей Туманного Альбиона.

Лиз Трасс побила антирекорды одобрения среди жителей Туманного Альбиона.

Фото: REUTERS

Либеральные эксперты любят сравнивать нынешнюю события с кануном 1917 года: когда Российская Империя, выигрывая Первую мировую, скатилась в анархию и рухнула из-за управленческих просчётов. Одним из которых была «министерская чехарда» — постоянные перестановки руководителей ключевых ведомств (один лишь глава МВД в 1915-16 годах менялся шесть раз).

Но слова либеральных экспертов нужно правильно расшифровывать: вместо «России» подставить кого-нибудь из наших зарубежных оппонентов — вот тогда и получится правда. Потому что именно такая сомнительная для государства «министерская чехарда» давно продолжается в Лондоне.

За последние шесть лет в здании на Даунинг-стрит, 10 (резиденция главы правительства) сменилось уже четыре постояльца. Последний «премьер-министр времён стабильности, Дэвид Кэмерон, ушёл летом 2016-го — после того, как британцы вопреки его мнению проголосовали на референдуме за выход из ЕС («брексит»).

Сменившая его Тереза Мэй запомнилась грязной провокацией с «делом Скрипалей» и бессилием реализовать волю народа в виде того самого «брексита» — за что и покинула пост в 2019-м.

Эстафетную палочку принял весьма экстравагантный Борис Джонсон. И тоже «царствовал» лишь три года, отметившись разладом экономики из-за «бумеранговых» антироссийских санкций. Казалось, после него хуже быть не может. Но въехавшая в сентябре 2022 года на Даунинг-стрит Лиз Трасс превзошла его… со знаком минус.

Так, нынешний «рейтинг одобрения» деятельности женщины-премьера среди англичан составляет лишь 21% — ниже, чем у многих её коллег по Консервативной партии, включая провального Джонсона (с 30%). Очевидно, что если Трасс в ближайшее время не изобретёт технологию холодного термоядерного синтеза, дабы обогреть замерзающие после энергетической войны с Россией британские домохозяйства, — то на ближайших выборах её партия проиграет с оглушительным треском.

Об этом пишет политический обозреватель Эндрю Роунсли для газеты Guardian. Само название его колонки похоже на чёрную метку: «Если Джонсон был для Консервативной партии медленно действующим мышьяком, то Лиз Трасс — мгновенный яд-цианид».

«Она ведёт себя беспечно и высокомерно, — отмечает публицист, — не заботясь об отсутствии поддержки среди собственной партии» (которая вообще-то может снять Трасс с должности так же, как прежде Мэй или Джонсона — прим. ред.).

Причины недоверия к женщине-премьеру понятны. Новому кабинету не удалось серьёзно уменьшить рекордную за последние десятилетия инфляцию. В июле таковая превысила 10%, сейчас — порядка 9%: по данному показателю королевство выбилось в антилидеры среди стран «Большой семёрки». При этом удорожание продуктов питания идёт опережающими темпами — на 13,1% в августе (для сравнения, год назад было порядка 1%). И всё на фоне столь же мрачного роста счетов за свет и тепло.

Для спасения экономики и простых подданных — Лиз Трасс обещает взаимоисключающие меры: снизить налоги (под каковую реформу почему-то попадут в основном самые богатые англичане) и одновременно выдать субсидии для заморозки цен на энергию на сумму в 150 млрд фунтов. Сойдётся ли дебет с кредитом при уменьшении доходов и росте трат — ответ очевиден. Дефицит бюджета королевства планируется на уровне 200 млрд фунтов, или 10% ВВП.

Под нож идут непрофильные расходы — правительство хочет отменить годовой налог в 159 фунтов с домохозяйств на содержание государственного медиа-холдинга «Би-Би-Си». Простым людям на фоне многотысячных счетов на электричество такое мало поможет, но бюджеты «уникального журналистского коллектива» под угрозой. Это напоминает некоторые африканские страны, где проворовавшийся диктатор не выплачивает зарплату спецназу — а потом удивляется, почему же происходит переворот.

Логично, что Русская служба «Би-Би-Си» разражается в адрес Трасс уничижительной статьёй: «Спустя неделю после формирования нового кабинета — в Британии политической и финансовый кризис… Пенсионная система на грани краха… В одночасье многие британцы столкнулись с угрозой потерять жильё и работу… Лиз Трасс попыталась свалить всё на Путина, но не получилось». Ещё раз, это не какое-то кремлёвское СМИ, а лондонское Би-Би-Си, которое вроде бы должно славить Альбион.

На фоне кризиса, лишившись всех союзников, Трасс рискует отправиться на покой вслед за предшественниками. Вменяемые политики-технократы, способные навести в экономике хотя бы относительный порядок, есть. Например, видный финансист-консерватор Риши Сунак, недавно проигравший Трасс во внутрипартийных выборах. И если для женщины-премьера не произойдёт чуда, она может стать живым воплощением фразы из известной британской книжки для детей: «Воистину эта должность проклятая, больше года на ней не задерживаются».

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