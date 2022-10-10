Ставки и условия по ипотеке в России в октябре 2022 года, изменения:

Ключевая ставка от Центробанка стремится вниз, но ипотека дешеветь не спешит.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Что-то вверх, а что-то – вниз. Пока Центробанк методично опускает ключевую ставку (до 7,5% годовых), крупнейшие российские банки почему-то пошли в другом направлении. За последнюю неделю все основные игроки рынка подняли ставки по ипотечным продуктам – в среднем на 0,5 процентного пункта.
Теперь минимальная ставка везде - выше 10% годовых. В частности, в Сбере, на который приходится половина всех выдаваемых ипотечных кредитов в стране, минимальная ставка составляет 10,4% годовых.
Сами банкиры объясняют подъем несколькими причинами. Во-первых, помимо ключевой ставки банки ориентируются на общую ситуацию в экономике. А она усугубилась за счет мобилизации. И чем туманнее перспективы большого числа заемщиков, тем выше процент по кредиту. Во-вторых, банки смотрят еще и на доходность гособлигаций. Они составляют от 8 до 10% годовых. То есть, банкам надежнее и выгоднее в нынешних условиях давать свободные средства в долг государству, а не гражданам и застройщикам.
Напомню, по последним данным Центробанка, средняя ставка по ипотеке в сентябре составила 6,67% годовых. Но это с учетом льготным программ, действие которых прекращается в конце года.