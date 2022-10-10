Начиная с 6 утра 10 октября 2022 были нанесены удары по нескольким центрам принятия решений и инфраструктуре столицы Украины. Фото: REUTERS

ХРОНИКА НА 10 ОКТЯБРЯ 2022:

КИЕВ

Начиная с 6 утра 10 октября 2022 были нанесены удары по нескольким центрам принятия решений и инфраструктуре столицы Украины. Атаке подверглось здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Шевченковском районе в Киеве, руководство которой ответственно за взрыв Крымского моста. В районе ул. Владимирской, где расположен офис Зеленского, был взрыв. Пожар на киевской ТЭЦ.

Взрывной волной выбило стекла на центральном железнодорожном вокзале столицы. Движение метро остановлено. Часть районов столицы без электро- и водоснабжения.

Фото: REUTERS

ХАРЬКОВ

Харьковская ТЭЦ после ударов повреждена. Город обесточен полностью. Движение метро остановлено. Ряд районов без водоснабжения.

ОДЕССА

Часть города без воды и света.

Фото: REUTERS

ЛЬВОВ

Город частично обесточен.

КРИВОЙ РОГ

Повреждена ТЭЦ. Обесточен металлургический комбинат «Криворожсталь».

ДНЕПРОПЕТРОВСК

Поражены объекты энерго- и водоснабждения.

Фото: REUTERS

ТЕРНОПОЛЬ

Город обесточен.

СУМЫ

Водоснабжение прекращено, область обесточена. В Конотопе разбит машиностроительный завод.

ИВАНО-ФРАНКОВСК

После удара по Бурштынской ТЭС обесточен областной центр и ряд районов области. Эта ТЭС, в том числе экспортировала электроэнергию в соседних страны.

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