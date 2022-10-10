ВЦИОМ отметил лучшие общественно-значимые проекты в области изучения общественного мнения

Лауреаты премии «Серебряный спутник» получили сертификаты на pro bono исследования

6 октября состоялось награждение ежегодной IV Премии ВЦИОМ «Серебряный спутник» за общественно-значимые исследовательские проекты, которые внесли наибольший вклад в развитие сферы изучения общественного мнения, изменив жизнь россиян к лучшему. Темой мероприятия стал 35-летний юбилей компании и новый этап в развитии – переход от исследований к консалтингу. Генеральным информационным партнёром премии выступил kp.ru.

Исследования общественного мнения – это надежный способ менять жизнь окружающих нас людей в лучшую сторону. Это доказывают лауреаты премии. За самое масштабное исследование награду получил ФГБУ «Информавтодор» с научно-исследовательской работой «Изучение оценки удовлетворенности целевых аудиторий качеством и доступностью автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Масштабный мониторинг значений показателей национального проекта на общероссийском уровне и построение регионального рейтинга. Опрошено по 2000 респондентов в каждом из 85 регионов РФ, проведено 7 мониторинговых замеров на федеральном уровне. Общее число опрошенных - 203 600 респондентов

Самым инновационным исследованием назван проект «Ответы на трудные вопросы студенческой молодежи в новых условиях» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Консалтинговый проект, направленный на выявление ключевых вопросов, волнующих студенческую молодежь и выработка на них ответов. Результатом проекта стала глубокая аналитика ключевых запросов и триггерных точек у молодежи, а также сформирован перечень конкретных вопросов молодежи и сформулированы на них ответы. Полученные материалы позволили внести коррективы в коммуникационную работу со студентами. При реализации проекта использовался уникальный инструментарий по работе с большими данными, а также подходы по выстраиванию стратегических коммуникаций.

В номинации «Глубокое погружение в исследование» наградили проект Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «Миссия и образ будущего региона». Это комплексный, многоэтапный проект, оценивающий текущую ситуацию и ожидания на региональном и муниципальном уровне.

Среди проектов, номинированных за расширение пространств исследований, победил проект «Образ МДЦ «Артек» в восприятии целевых аудиторий» Международного детского центра «Артек». Для проекта был использован максимальный набор исследовательских методов сбора информации. Само исследование ВЦИОМ провёл в 7 странах (Россия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Белоруссия, Казахстан), охватив самый широкий спектр необходимых клиенту целевых аудиторий.

Исследованием, меняющим мир объявлен проект «Ценностно-мотивационные аспекты воспитания молодежи: направления работы по увеличению доли проактивной молодежи как драйверов развития страны» «Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» (Роспатриотцентра). Анализ широкого спектра факторов, связанных с формированием ценностей и установок у молодежи. В рамках одного мониторингового и двух углубленных проектов изучены все возможные аспекты процесса социализации молодежи и факторов, влияющих на выбираемые модели социальной активности.

Победителем в специальной номинации «Решение, задающее тренды» стал исследовательско-консалтинговый проект по оценке восприятия жителей Мурманска деятельности АО «Национальная транспортная компания» в сфере корпоративной социальной ответственности». В ходе исследования экспертами ВЦИОМ-Консалтинг организованы экспертные и глубинные интервью, фокус-группы, опросы общественного мнения жителей Мурманска, сотрудников компании, представителей органов власти и экспертного сообщества региона. На базе комплексной экспертизы данных, полученных от всех заинтересованных сторон, в интересах АО «НТК» разработаны рекомендации по реализации программы КСО и ее PR-сопровождению.

Проект по разработке коммуникационной стратегии «САНПРОСВЕТ» федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование) получил специальный приз «Актуальная повестка». В рамках комплекса исследовательских мероприятий было проведено 16 фокус-групп в 8 городах РФ; проведены 55 глубинных интервью с участием экспертов из России, Казахстана, Армении и Финляндии, опрошены более 5000 респондентов. Результаты исследования легли в основу разработки коммуникационной стратегии федерального проекта

Лауреаты премии «Серебряный спутник» получили сертификаты на pro bono исследования (для общественного блага). Сертификат даёт победителю возможность выбрать благотворительную организацию, став таким образом спонсором социально-значимого опроса.