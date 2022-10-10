В App Store появилось обновленное приложение СБОЛ для доступа к сервисам Сбера

App Store вновь появилось приложение СБОЛ для доступа к сервисам Сбера. Приложение доступно для пользователей устройств на платформе iOS.

Обновленная версия приложения СБОЛ позволяет клиентам Сбербанка получить доступ ко всем привычным сервисам. Можно управлять своими средствами на вкладах, вносить платежи по кредитам, осуществлять переводы, оплачивать услуги, транспорт, телефонную связь и проводить любые другие банковские операции.

В Сбербанке советуют клиентам быстрее устанавливать приложение СБОЛ в магазине App Store, пока оно доступно для загрузки. А что делать тем клиентам, у которых уже есть установленное ранее банковское приложение СберБанк Онлайн или более ранняя версия приложения СБОЛ? В Сбербанке советуют установить обновленную версию приложения СБОЛ. Она содержит новые доработки и возможности для клиентов. Использование приложения полностью безопасно, данные клиентов надежно защищены, утверждают в банке.