«Ярость Путина высвободилась»: как Запад отреагировал на «удар возмездия» по Украине

Примечательно, что пока удары не прокомментировал ни президент США Джо Байден, ни премьер-министр Великобритании Лиз Трасс Фото: REUTERS

Сегодняшние ракетные удары по Украине немало напугали как само руководство Незалежной, так и его западных партнеров. Многие иностранные политики оказались не готовы к такому жесткому ответу, поэтому пока ограничились лишь «твиттер-дипломатией».

Примечательно, что пока удары не прокомментировал ни президент США Джо Байден, ни премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Тем не менее глава британского МИД Джеймс Клеверли назвал «неприемлемыми» атаки на Киев и сообщил, что связался с украинским внешнеполитическим ведомством, пообещав «продолжать моральную и практическую поддержку» Зеленскому.

Газеты же туманного Альбион негодовали. «Ярость Путина высвободилась: Россия пытается стереть Украину с лица земли», - под таким заголовком вышла статья в «Дейли Мейл»

Впрочем, сейчас на Западе не знают, что делать с Россией. Пока известно о том, что по инициативе Киева будет созвано совещание «Большой семерки». Об этом заявил сам Зеленский в «Твиттере» после переговоров с премьер-министром ФРГ Олафом Штольцем. Встреча должна пройти 11 октября.

Другие союзники Киева тоже выразили на словах поддержку Украине, пообещав не забывать ее «отважных бойцов за демократию». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал и дальше поддерживать Украину, объявив о том, что «дополнительная военная поддержка ЕС уже в пути».

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в «Твиттере» излил свой гнев от прошедших ударов: «Бомбардировка Киева и гражданских целей во многих городах является предосудительным жестом со стороны России. Это невиданное нагнетание насилия, которое усиливает желание Бельгии поддерживать народ Украины и их отважную борьбу с за свободное и суверенное государство».

Отметился и генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и осудил ужасные и неизбирательные российские удары по гражданской инфраструктуре на Украине, - написал генсек в «Твиттере». - НАТО продолжит поддерживать отважных украинцев в их борьбе против агрессии Кремля столь долго, сколько это будет необходимо».

А вот американское посольство, видимо, совсем не верит в «перемогу» со стороны Киева, ведь после ракетных ударов в «Твиттере» диппредставительства появилось предупреждение: «Посольство призывает всех граждан США укрыться в безопасном месте и покинуть Украину как можно быстрее, используя частный наземный транспорт там, где это безопасно».

Между тем, в МИД Китая отреагировали на случившееся крайне сдержанно.

"Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Мы надеемся, что ситуация разрядится как можно скорее", - заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.