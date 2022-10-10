Смогут ли США наказать Саудовскую Аравию за дружбу с Россией

Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Фото: REUTERS

Поддержка Саудовской Аравией решения сократить с ноября добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки было воспринято в США как удар в спину союзника, верность которого раньше не вызывала сомнений. «Особым отношениям» Вашингтона с Эр-Риядом уже свыше семидесяти лет. Пожалуй впервые за это время саудиты так сильно ущемили американские интересы.

Газета Washington Post написала даже о том, что Саудовская Аравия тем самым помогает России в специальной военной операции на Украине, потому что ее участие в заключенной сделке играет на руку Москве, которая заинтересована в высоких ценах на нефть. Действительно, сетует газета, решение о сокращении добычи осложнит введение потолка цен на экспорт российской нефти, которое намечено на декабрь. Авторы материала делают жесткие выводы: Эр-Рияд прямо поддерживает Россию, а наследный принц Мухаммед Ибн Салман Аль Сауд нанес поражение президенту Байдену, который в июле упрашивал его увеличить добычу нефти на фоне растущих цен на топливо. Именно эти цены могут сильно навредить демократам на предстоящих в следующем месяце промежуточных выборах.

Саудовская Аравия заявила, что не использует нефть в качестве оружия и сокращает добычу не для того, чтобы навредить США. Но это не помогло: американские законодатели уже предлагают сделать суровые оргвыводы в отношении «предателя». Группа членов палаты представителей предложила вывести американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Соответствующий законопроект уже есть, он предусматривает вывод американского контингента вместе с системами ПВО, включая комплексы Patriot и THAAD, а также прекращение продажи оружия. На территории этих стран Персидского залива находятся американские военные базы, на которых несут службу несколько тысяч человек. США также ведут подготовку их вооруженных сил — около 600-800 военнослужащих каждой из стран ежегодно обучались в американских военных центрах.

Какие перспективы у внесенных законопроектах, насколько реально, что США откажутся от своего до недавнего времени самого преданного союзника на Ближнем Востоке? На этот вопрос сайта KP.RU ответил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов.

- Все угрозы американцев в адрес Саудовской Аравии, которая, можно сказать, была инициатором решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, - сигнал для саудитов, но каких-то значимых шагов, по крайне мере, в ближайшее время, не будет. Эр-Рияд остается для США стратегическим союзником в противостоянии с Ираном, саудиты, по разным данным, сотрудничают на уровне спецслужб с Израилем, опять же против Ирана. США по-прежнему заинтересованы в тесном взаимодействии с Саудовской Аравией и до сих пор поддерживают ее и возглавляемую ею арабскую коалицию в конфликте в Йемене. Так что есть целый ряд факторов, которые связывают Саудовскую Аравию с США в военном, политическом и экономическом плане. По-моему, эти заявления сделаны для давления на Саудовскую Аравию, чтобы подобные действия не повторялись в будущем. Хотя какие-то меры будут приняты, наверное, как предупреждение саудовским властям. Не надо забывать, что Саудовская Аравия все-таки зависит в финансово-экономическом, военно-политическом отношении от Соединенных Штатов, прежде всего, в поставках вооружений и в том, что военная элита Саудовской Аравии обучалась и обучается в Соединенных Штатах.

- В США заявляют, что решение саудовского принца поддержать решение о сокращении добычи нефти - это своеобразная месть Байдену, который обвинял его в причастности к убийству саудовского журналиста Хашогги.

- Этот трагический эпизод с убийством журналиста в Турции в 2018 году, в котором обвиняли руководство Саудовской Аравии, на мой взгляд, уже не актуален. В июле этого года был визит Байдена в Эр-Рияд, был расширенный саммит Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, возглавляемый Саудовской Аравией, на котором присутствовали представители Ирака, Иордании, Египта и на котором выступал Байден. Так что вряд ли США будут поднимать этот вопрос сейчас, чтобы использовать против руководства Саудовской Аравии.

Действительно, ворошить прошлое явно не в американских интересах. Одернуть Эр-Рияд - это одно, а пойти с ним на серьезную ссору с непредсказуемыми перспективами - совсем другое. Короче, посуду в доме побьют, но на развод подавать не станут. Не те нынче времена, чтобы США инициировали разрыв с ключевым партнером на Ближнем Востоке. У них там сегодня возможностей совсем не густо. И в этом, кстати, тоже примета перемен: исполнять роль абсолютного гегемона Вашингтону все труднее и приходится сносить шлепки младших партнеров по политической сцене.