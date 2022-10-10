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Экономика10 октября 2022 12:45

Опубликована расширенная деловая программа РЭН

На Российской энергетической неделе обсудят широкий спектр вопросов и тем, являющихся ключевыми для отрасли
Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы

Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы

Основные мероприятия юбилейного, пятого Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоятся 12 и 13 октября. 14 октября будет посвящен молодежному треку. Площадка проведения – ЦВЗ «Манеж» (г. Москва).

- Все события, которые происходят сейчас, как на мировой арене в целом, так и в энергетике в частности, являются подтверждением необходимости диалога, создания достойных площадок для конструктивной дискуссии и обмена мнениями. Деловая программа РЭН – 2022 позволит обсудит самый широкий спектр вопросов и тем, являющихся ключевыми сегодня для отрасли, - отметил советник Президент России, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.

На 12 октября запланированы такие важные сессии, как: «Россия – Африка: устойчивое энергетическое развитие»; «БРИКС+: потенциал в сфере технологического партнерства»; «Нефть: стратегия развития» и многие другие. Так же в этот день пройдет 61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ. Кроме этого участники смогут обсудить тему низкоуглеродной энергетики в мире; создание технологий энергоперехода; модернизацию отрасли жилищно-коммунального хозяйства как инструмента снижения энергоемкости и углеродоемкости российской экономики и другие.

13 октября ожидается не менее насыщенная программа. Дискуссии пройдут по вопросам российской электроэнергетики, цифровой трансформации ТЭК, гидроэнергетики в контексте глобальных изменений и другие. Кроме этого, состоится ежегодная встреча Платформы энергетических исследований БРИКС и одна из ключевых сессий Форума: «Энергетика как опора для формирования Большого Евразийского партнерства». Также в этот день запланировано заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» на тему: «О кадровом обеспечении функционирования предприятий ТЭК».

- Задачи, которые сейчас стоят перед топливно-энергетическим комплексом, нуждаются в глубоком и всестороннем осмыслении со стороны участников рынка, инвесторов, регуляторов и экспертов. Уверен, «Российская энергетическая неделя» в 2022 году станет эффективной площадкой для обсуждения перспективных направлений развития энергетики, и участники форума смогут получить ответы на большинство интересующих вопросов, - подчеркнул Министр энергетики России Николай Шульгинов.

Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.

Подробная информация о Форуме на официальном сайте.

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