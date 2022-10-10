Опубликована расширенная деловая программа РЭН

Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы

Основные мероприятия юбилейного, пятого Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоятся 12 и 13 октября. 14 октября будет посвящен молодежному треку. Площадка проведения – ЦВЗ «Манеж» (г. Москва).

- Все события, которые происходят сейчас, как на мировой арене в целом, так и в энергетике в частности, являются подтверждением необходимости диалога, создания достойных площадок для конструктивной дискуссии и обмена мнениями. Деловая программа РЭН – 2022 позволит обсудит самый широкий спектр вопросов и тем, являющихся ключевыми сегодня для отрасли, - отметил советник Президент России, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.

На 12 октября запланированы такие важные сессии, как: «Россия – Африка: устойчивое энергетическое развитие»; «БРИКС+: потенциал в сфере технологического партнерства»; «Нефть: стратегия развития» и многие другие. Так же в этот день пройдет 61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ. Кроме этого участники смогут обсудить тему низкоуглеродной энергетики в мире; создание технологий энергоперехода; модернизацию отрасли жилищно-коммунального хозяйства как инструмента снижения энергоемкости и углеродоемкости российской экономики и другие.

13 октября ожидается не менее насыщенная программа. Дискуссии пройдут по вопросам российской электроэнергетики, цифровой трансформации ТЭК, гидроэнергетики в контексте глобальных изменений и другие. Кроме этого, состоится ежегодная встреча Платформы энергетических исследований БРИКС и одна из ключевых сессий Форума: «Энергетика как опора для формирования Большого Евразийского партнерства». Также в этот день запланировано заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» на тему: «О кадровом обеспечении функционирования предприятий ТЭК».

- Задачи, которые сейчас стоят перед топливно-энергетическим комплексом, нуждаются в глубоком и всестороннем осмыслении со стороны участников рынка, инвесторов, регуляторов и экспертов. Уверен, «Российская энергетическая неделя» в 2022 году станет эффективной площадкой для обсуждения перспективных направлений развития энергетики, и участники форума смогут получить ответы на большинство интересующих вопросов, - подчеркнул Министр энергетики России Николай Шульгинов.

Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.

Подробная информация о Форуме на официальном сайте.