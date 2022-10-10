Что говорят в Донецке о взрывах в Киеве: «Мы не будем фотографироваться на фоне снимков горящего Киева, мы не больные»

Донецк, 3 октября 2022 г. Мужчина в разбитом окне помещения торгового центра "Континент", пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Киев проснулся 10 октября от серии мощных взрывов, на время перестал работать интернет.

Жители Донецка, которые восемь лет пытаются выжить под бесконечно падающими бомбами, которые отправляют украинские военные, не радуются тому, что произошло сегодня утром в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске.

- Мы не будем фотографироваться на фоне фотографий горящего Киева, мы не больные. У меня мама в Макеевке (Донбасс) каждый день подвергается обстрелу. И если честно то, что сейчас творится в Киеве, несопоставимо с тем, что годами прилетало по городам Донбасса, - рассказал Дмитрий.

По словам Дмитрия, Украина не заметила, как их ненависть переросла в войну. Ведь это в Киеве в ноябре 2013 года первыми свергли правительство, назначив свое. Когда также сделал Донецк, то оказалось, что дончанам так нельзя. Тогда в мае 2014 года полетели первые бомбы по донецкому аэропорту, а потом и по жилым домам.

- Видимо, киевлянам и другим украинцам нужно бесконечно напоминать, кто агрессор и кто первым начал бороться с русскими, кто начал эту войну. И стоит объяснить, что война – это не односторонняя стрельба только в сторону Донбасса, на любую силу найдется другая сила, - добавил Дмитрий.

Украинские артисты, в числе которых и телеведущая Маша Ефросинина, певцы Потап и Настя Каменских, Ольга Полякова, в выходные посмеивались над горящим Крымским мостом, выставляли фотографии с бокалами шампанского, празднуя победу, сейчас резко изменили «контент в соцсетях»: «Запасайтесь едой, зарядите все мобильные устройства, наберите воду в ванну и запаситесь питьевой водой.»

А вот жители Донбасса уже несколько месяцев хотели бы набрать целую ванну воды, но это практически невозможно – вода из кранов не идет, ее продолжают поставлять в ограниченном количестве.

- Мы пережили уже все, что можно: и обстрелы, и перебои с интернетом, с электричеством, водой. И все еще продолжается. Нам пришлось уехать из Донецка в более безопасный город, но это тоже в ДНР. Но и тут вода только несколько часов в день, - рассказывает дончанка Елена Смирнова.

- А какая у вас реакция на сегодняшние взрывы по всей Украине?

- Это неизбежно. Они же там живут спокойной жизнью, ходят по клубам, как будто ничего не происходит. Мы не желаем смерти никому. Но Украину надо остановить.