Росгвардейцы за неделю задержали 90 пособников украинских националистов в Херсонской и Запорожской областях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росгвардейцы за неделю задержали 90 пособников украинских националистов в Херсонской и Запорожской областях. Они подозреваются в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ, 7 нарушителей общественного порядка и подозреваемых в совершении преступлений.

В ходе досмотра домов задержанных обнаружено два тайника с большим количеством оружия и боеприпасов.

«Из незаконного оборота изъято переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», 15 ручных противотанковых гранатомета и более 190 выстрелов к ним, 32 снаряда к РСЗО «Ураган», противотанковая мина ТМ-62М, 80 единиц огнестрельного оружия, в том числе иностранного производства, 33 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, 23 коктейля Молотова, свыше 15 килограмм взрывчатых веществ, более 6500 патронов к стрелковому оружию различного калибра, обезврежено одно самодельное взрывное устройство готовое к применению, более 300 мин и артиллерийских снарядов», - перечислили в Росгвардии.

Трофейное оружие будет проверено на полигоне и передано в передовые подразделения. Им будут уничтожать украинских националистов.