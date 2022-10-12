Мифы и правда о похудении

Екатерина Головкова, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание»

О важных и обсуждаемых моментах, связанных со здоровым и правильным питанием, рассказывает наш эксперт, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

Есть люди, которые толстеют даже от «редиски». Почему?

Действительно, у каждого человека свой уровень метаболизма, и все мы по-разному реагируем на продукты питания.

Есть такие счастливчики, которые могут есть почти все и фактически не поправляться – у них такая генетика. А есть люди, которые набирают вес очень легко. Это тоже частично определено нашим ДНК.

Но! Человек с такими генами и худеет тоже довольно оперативно. То есть всего лишь изменение питания приводит к очень хорошим результатам. И, если вы знаете, что предрасположены к полноте, у вас в семье были или есть люди с избыточной массой тела, то надо приучать себя к здоровому питанию, помнить об ограничениях. Желательно, конечно, с детства, но начинать правильно питаться можно и нужно в любом возрасте!

Просто надо учесть, что обмен веществ с годами замедляется. Чем старше мы становимся, тем сложнее может быть избавиться от килограммов и больше шансов их быстренько нарастить. Есть такая общая рекомендация: на каждые 10 лет жизни калорийность нашего ежедневного рациона должна плавно снижаться примерно на 200 килокалорий. Хотя, конечно, это очень индивидуально.

То же касается потребления жиров. Если в молодом возрасте животные жиры очень нужны и ограничений практически нет, то с годами животные стоит жиры ограничивать, заменяя их растительными. Главное - прислушиваться к организму и относиться к своему питанию более внимательно.

Надо как можно больше пить – тогда похудеешь?

Правильный грамотный питьевой режим – это тоже компонент полезного питания и здорового образа жизни. Что касается потребления воды, есть много разных мнений, но в среднем, потребность человека в воде – примерно 30 мл на 1 кг веса.

Потребность в воде может меняться - в зависимости от климата, физических нагрузок. А жесткой нормы по потреблению воды не существует! Надо к себе прислушиваться: механизм жажды, который в нас физиологически заложен, хорошо регулирует потребление воды.

При этом не надо пить тогда, когда мы пить не хотим. Разве что исключая моменты, когда мы болеем или трудимся на жаре. А в обычных условиях не стоит себя заставлять.

Но! Стоит помнить, что жидкость организму очень нужна – где-то полтора-два литра в день.

Это может быть не только вода, но и супы, морсы, чаи и другие напитки.

А вот с кофе нужно быть поаккуратнее! Кофеин выводит жидкость из организма. При умеренном употреблении он не принесет вреда. Но важно знать меру.

От фруктов тоже можно набрать вес?

Овощи и фрукты – важный компонент здорового питания. Рекомендуется употреблять их по 400-500 г в сутки.

Конечно, фрукты – это более сладкий продукт по сравнению с овощами. В них, как правило, содержится намного больше фруктозы – то есть все тех же «быстрых углеводов».

Но! Это не тот сахар, который рекомендуется строго ограничивать – добавленный (напомню, он должен составлять не более 10 % дневной калорийности, а это в среднем 50 г или 5 чайных ложек). Фрукты в это количество не включаются, а вот сахар в чистом виде или же в составе выпечки, пакетированных соков, сладких йогуртов, готовых блюд - да.

Помните: у человека, который страдает сахарным диабетом или предиабетом, есть ограничения по определенным фруктам. Для здорового человека, как правило, таких ограничений нет. Но все же объедаться, к примеру, бананами, медовыми грушами или сладким виноградом и при этом ждать снижения веса – по меньшей мере, недальновидно.