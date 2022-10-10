Истории добровольцев спецоперации: Четверо братьев будут операторами беспилотников

22-летняя жительница Республики Татарстан Кристина Костина решила ехать на Донбасс добровольцем. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Слушай, это ведь ты в детстве зачитывался книгами о подвигах на Великой Отечественной войне. А помнишь, как учителя литературы спрашивали: как бы ты поступил, если бы оказался в такой ситуации?

Еще в школе, в своих фантазиях мы примеряли на себя сотни судеб, ситуаций, подвигов. Все они нас чему-то учили, готовили.

Став чуть взрослее ухмылялись услышав в наушниках: «Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино! Мы как птицы садимся на разные ветки. И засыпаем в метро». Слушали и вздыхали, где-то глубоко внутри сожалея о том, что наше мирное время нет места для подвига.

И вот это время наступило. Вчера проходил мимо военкомата. Остановился. Дымят гречкой полевые кухни, марш звучит в колонке, а у гусеницы застывшего на постаменте танка двое погодок дурачатся у ног матери, что целует лицо мужа. Смотрит ему в глаза, что-то шепчет, будто заговаривает. Тот одной рукой приобнимает жену, другой успевает трепать за вихры мальчишек.

А вот трое веселых мужчин в форме спасателей МЧС фотографируются на память.

- На этом месте собираемся ровно через год, - предупреждает всех фотограф.

Идут в военкомат семьями, отцы вместе с сыновьями, братья с братьями. Очередь занимают еще на улице…

В сети множество различных историй о мобилизации. Вот житель Карталов Сергей Медведев пошел добровольцем вслед за мобилизованным сыном.

- Получил хороший опыт в Чечне, хочу за младшим присмотреть, - убедил Сергей военкома. Тот, обещал отправить в одно подразделение.

Облетела интернет фотография 22-летней жительницы Республики Татарстан Кристины Костиной, которую она опубликовала в соцсетях. Прямо под ней девушка сообщила о своем решении поехать на Донбасс добровольцем.

В военном комиссариате ей не отказали. Кристина по образованию — техник-спасатель, военнообязанная. Окончила колледж государственной и муниципальной службы по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» в Ижевске. Молодая девушка уже успела поработать спасателем на объектах «КАМАЗа», поучаствовать в ликвидации ДТП в Набережных Челнах.

Журналистам она рассказал, что некоторое время назад мобилизовали ее брата.

На одном из полигонов недавно мне удалось встретить сразу четверых братьев, что будут проходить службу операторами беспилотников. И это не единственный случай.

Особенно много таких примеров в многодетных семьях в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Кубани и на Дону. Там, где право вступить в бой за свою семью, дом, город, Отечество всегда была в почете у настоящих джигитов и казаков. Это они могут с одним кинжалом отбить танк у врага, а потом станцевать на кончике его ствола лезгинку. Для таких, как говорил генералиссимус Александр Суворов «победа - враг войны».

Не любят украинские националисты за меткость наших бурятов, эвенков и якутов. А они действительно бьют как с детства учат, так чтобы «шкурку не испортить». Сегодня многие из них получают оружие, из которого возможно поразить противника на расстоянии нескольких километров. А еще экипировку, что позволяет часами сидеть незаметно в засаде, ночную оптику.

- Платят больше, чем за санитарную охоту на волков, - сурово шутят охотники.

Действительно, контрактник, что идет служить по мобилизации сегодня получает от государства не только кредитные каникулы, но и подъемные для семей от регионов, серьезные страховки, и полное обеспечение на время службы. Их дети смогут пользоваться правом поступления в военные училища и вузы, а жены современным медицинским обслуживанием.

Мужчины старше среднего возраста чаще идут добровольцами. Они оказываются в одних частях с мобилизованными, получают тоже довольствие, но вот в будущем их могут ждать более серьезные преференции. Так было и после Великой Отечественной войны. Отношение к тем, кто пришел на сборный пункт добровольцем было более уважительное, чем к мобилизованным.

А еще важно, что защищать Родину идут все. Вот первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман добровольно мобилизовался, хотя и не подпадал под частичную мобилизацию. Сразу два замглавы Можайского городского округа Кирилл Огурцов и Салават Тимиргалиев оставили свои кабинеты и отправились учиться военному делу самым настоящим образом. Главу Крыма Сергея Аксенова заметили в военной части, где проходит подготовку его сын-резервист. А глава Чечни Рамзан Кадыров публично заявил, что его сыновья отправятся в зону спецоперации.

В воинских частях где проходят занятия с мобилизованными, а правильно их называть контрактниками Минобороны России - настрой правильный. Видно серьезное отношение к учебе. Они понимают, что нельзя лениться. Нужно постараться получить как можно больше навыков от инструкторов.

- Важно не стать обузой для бойцов и командиров, что сейчас находятся на передовой, а помочь им быстрее разгромить врага, - сказал мне один из контрактников.

- Учите меня хорошо, я обещал вернуться домой, - просил при мне на полигоне бывший офицер курсантов военного училища, что передают опыт прибывшим на полигон. За процессом переподготовки контрактников беспрестанно наблюдают старшие офицеры, что имеют за плечами боевой опыт. Можно ли за такой короткий срок подготовить воина к бою?

- На полигоне важно добиться автоматизма, который позволит в бою действовать на рефлексах и сосредоточить внимание на враждебной обстановке, что и должно помочь выжить, - говорят офицеры с боевым опытом.

Вот один прищуривает веко со шрамом, другой опирается на трость-шпагу. Их обветренные ветрами и порохом лица не выдают эмоций. Но они точно знают, с кем бы уже пошли в разведку, а с кем пока нет. А еще в глубине души завидуют тем, кто скоро вступят в свой первый, но точно не крайний свой бой.

Все как в известных стихах. Помните, как в знаменитой «Балладе о борьбе» Владимира Высоцкого:

Если мяса с ножа

Ты не ел ни куска,

Если руки сложа

Наблюдал свысока,

И в борьбу не вступил

С подлецом, с палачом, —

Значит, в жизни ты был

Ни при чём, ни при чём!

Если путь прорубая отцовским мечом,

Ты солёные слёзы на ус намотал,

Если в жарком бою испытал что почём, —

Значит, нужные книги ты в детстве читал!