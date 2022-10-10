В качестве средства передвижения была выбрана «Нива», она точно доедет до Ростовской области. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ПРИАЗОВСКИЙ МАРШРУТ

Эту дорогу – Чонгар-Мелитополь-Мариуполь-Бердянск-Новоазовск я знал, проходил ее фрагментами. И всегда меня удивляло, почему ей не пользуются дальнобои и курортники? Почему ползут в Крым и обратно пробками и «тянучками» через Краснодарский край, накручивая лишнюю сотню-другую километров? По «шоферскому калькулятору», от порта Кавказ, где условно начинается Крымский мост до погранперехода Новоазовск 612 километров. Через Приазовье – 370 км — в полтора раза короче! Почему не ездят?

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На то было множество причин.

Первая. Всегда считалось, что трасса в ужасающем состоянии – Украина не следила за дорогами.

Вторая причина – «там же война!». Начинаешь объяснять, что от трассы до фронта сотни километров, смотрят на тебя непонимающе. Думаю, это у меня психика деформирована, и 10 километров от линии боев – уже тыл, где можно включить громко музыку и рулить одной рукой, положив каску на колени.

А как с войной в «Приазовском коридоре»? Что со связью? Что с бензином? Остался ли асфальт и сколько времени займет этот путь? Все это пришлось выяснять лично.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

СТАРТ:

ПОЛНЫЙ БАК, НАЛИЧНЫЕ И ZЕТКА

Чонгар, время 12.05.

В качестве средства передвижения была выбрана «Нива», она точно доедет до Ростовской области. В полдень встаем на площадке за разрушенным украинским таможенным терминалом. Очередь в Крым – машин пятнадцать. Из Крыма иногда, лениво проезжают легковые автомобили, все на украинских номерах с кодами Запорожской и Херсонской областей – «ездили скупляться». В магазинчиках окрестных деревень и поселков все товары + 30% к цене. То есть, даже в туристическом Крыму, не балующем дешевизной, продукты и бытовая химия дешевле. Так мне объяснили в маленьком магазинчике села Чонгар.

Проверяем уровень масла, накачиваем колеса. Вокруг размотанного бывшего украинского погранперехода медленно едет УАЗ-Патриот, а за ним КАМАЗ с автоматчиками. Нас внимательно рассматривают, но, мы не вызвали вообще никаких подозрений, даже документы не проверили. Возможно, из-за ДНР-овских номеров и «зеток» на стеклах. Граница, даже административная, на замке!

Стартуем, и практически сразу же останавливаемся на бензозаправке. Бензин АИ-95 по 59 рублей! Чек дают, но со странной, выносящей сознание надпечаткой – «Чек недействителен». Вообще, чеки и кассовые аппараты здесь очень не любят. «Тяжелое наследие украинского режима,» - с юморком заметил продавец распятой копченой кефали. Ей торгуют там же, за заправкой. Продавец не захотел, чтобы я сфотографировал ценник на рыбу. Я пошел ему на встречу, взамен он попытался быстро завернуть мне кефалину в бумагу вместе с паутиной и попавшими в нее мухами… Но, я заметил.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Простились с продавцом холодно, по моему крымскому опыту, я пообщался с человеком, который через пару месяцев будет тихонько гундосить в интернете и на улице – «а вот при Украине, волюшка была, жили - не тужили, все было даром, вместо туалетной бумаги блины использовали»… Думаю, случится это сразу же, как ему поставят кассовый аппарат и заставят платить налоги. Схема прозрения известна – хочется жить в России, а налоги платить, как на Украине.

На этом, наше общение с дорожной инфраструктурой закончилось – следующие 200 километров ее просто не было. Заправки «Укранафта» с «Ласково просим» на козырьках крыши, были разбиты. Сильно претерпели все заправки известного американского нефтяного бренда. Остальные АЗС были просто закрыты. Как и придорожные рыночки и мотели. Впрочем, кое-где у трассы стоят самодельные лотки, в них термосы с чаем и кофе. Но все это поблизости от границы.

Добрый совет №1:

Заправьтесь бензином в Крыму или в Чонгаре. Эту дорогу вполне можно пройти на одном баке и даже останется. Возьмите с собой воду, еду, сигареты и т.д.

ВТОРОЙ ЭТАП: МРАК, НО УЖЕ РЕМОНТИРУЮТ

Чонгар-Новогригоровка (граница Запорожской области)

Это самый омерзительный участок за весь маршрут, все 65 километров. Часть пути проехали правыми колесами по накатанной обочине. Обогнали десяток легковушек, которые берегли подвеску. Но, если не гнать, пройдешь спокойно, не поломав машину. У нас этот отрезок занял больше часа при средней скорости 50 километров в час. Но, есть и хорошие новости: трассу уже ремонтируют! Начали с мостов – дальше, до Новоазовска (ДНР), все мосты, взорванные войсками Украины при отступлении, уже в идеальном состоянии. Бригады освободились, их перебросили на Херсонские дороги, так мне объяснили ремонтники.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Заскочил в какой-то придорожный магазинчик за российскими сигаретами. Ассортимент товаров, как в сельпо Нечерноземья перед развалом СССР. Все в одном экземпляре, два лимонада не купить, например. Продавщица, поджав губы, сказала: «Мы тут не торгуем, а выживаем». И это была правда. Наценка на сигареты оказалась самой минимальной из возможных, я от этого проникся к хозяевам лавки и сделал им дневную выручку.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

За Новогригоровкой повстречал «асфальтовых флибустьеров», которые развернулись широко, выставив аж целый ларек с надписями: «Дизель, АИ-92». Все как на всех войнах – продают «слитое» с казенной техники горючее местному населению. Население берет дизель по 30 рублей, что в 2 раза дешевле, чем на заправках. Флибустьеры заметили цинично: «Мост, конечно жалко, но, когда у нас опять начнут люди ездить?». И, со словами – «наше», показали на свою, давно закрытую шашлычную. Никакого изменения траффика на трассе мои собеседники не заметили. Пока. Любой транзит всегда оживляет экономическую жизнь, а этого Херсонской области явно не хватает.

Добрый совет №2

Вы будете неприятно удивлены, но никакой сотовой связи на трассе пока нет. Российские операторы еще не работают. В Херсонской области свой оператор, в Запорожской свой, хотя уже можно найти донецкий «Феникс». Загрузите все карты в навигатор заранее и проложите маршрут.

ТРЕТИЙ ЭТАП:

САМСА, ПОДСОЛНУХИ И БЛОК-ПОСТЫ

Новогригоровка-Мелитополь

Граница Херсонской и Запорожской областей и первый блокпост с бойцами из ДНР. У нас проблем не было, увидев номера, начали расспрашивать про новости из Донецка и положение на фронтах. Бояться блокпостов не нужно, мы все граждане одной страны. Нужно на подъезде выключить фары, остановиться под знаком «STOP» и дождаться, когда боец махнет рукой – подъезжайте. В двух случаях из десяти вас проверять не будут. Могут спросить у сидящих в машине женщин: «Все ли в порядке»? Это важная процедура. Набор документов обычный: права, техпаспорт, свидетельства о рождении на детей, едущих в вашей машине.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Сразу за блоком работающая бензо-газо заправка с небольшой очередью. Бензин начинает дешеветь на глазах. Здесь же, первый общепит. В кузове грузовичка стоит бетонный цилиндр с крышкой и надписью «Самса», четыре штуки – 350 рублей. Качество такое, что и в Москве не встретишь. Жалею, что не взял несколько штук с собой в Донецк. Пока мы жадно давились общепитом, к нам подошел местный водитель Саша. Он развозит полеводческие бригады по полям, потом собирает их после смены. Саша ответил на все наболевшие вопросы. Например: «Почему на одних полях подсолнечник уже стоит черный, а на других убран?»

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Две причины. Такой уродился, плохие семена. Убирать его невыгодно, больше горючки сожжешь. Вторая причина – хозяева все бросили и сбежали, кто в Киев, а кто и во Львов…

Саша рассказал не укладывающееся сразу в голове:

- А еще у нас много хозяйств, которые управляются через подставные фирмы. Хозяева у них в Европах загорают.

Я в ответ, рассказываю Саше, как донецкие заводы и шахты несколько лет вывозили всю прибыль в Киев, там же платили налоги, а Украина на них покупала снаряды чтобы бить по Донецку. А потом, в один прекрасный день, все эти бизнесы национализировали. И здесь будет так же. Саша смотрит на меня и не верит. Спрашиваю:

- Люди боятся ездить по вашей трассе из-за боевых действий. Как тут у вас, спокойно?

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Саша смеется:

- У нас и не было никаких боев. Видел только, как наши танки в четыре ряда шли по шоссе. И все. Пусть едут, будем только рады.

Как в подтверждение этих слов, начался просто идеальный асфальт уже до самой границы с Ростовской областью. Местами без разметки, но пережить можно. Там, где асфальт не поменяли, его срезали вместе с ямами. То тут, то там, встречаешь на трассе рабочих, ремонтирующих дорогу в воскресенье. По словам регулировщика реверсивного движения: «Нам здесь остался последний штрих и перебрасываемся на Херсон».

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Добрый совет №3

Мелитополь – город, где не было военных действий, где работают аптеки и автомастерские. Есть гостиницы. Но если вам туда не нужно, проезжайте стороной, в обход, проложив маршрут на Приморск или Бердянск. Указатели на трассе есть, можно ехать и по ним.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП:

СТОЙКА КИПИТ

Мелитополь-Мариуполь

Самый протяженный участок, 192 километра по трассе. Начинают попадаться работающие заправки и кафе! Между Приморском и Бердянском остановились в так называемом «Ветропарке». С шоссе, к каждой группе ветрогенераторов сбегает идеальная бетонная дорожка. Лучшее место, где можно перекусить и отдохнуть перед последним броском к Новоазовску. Море и ветрогенераторы - вид просто фантастический.

У стелы на въезде в Мариуполь остановились на минутку. В этот момент там фотографировались рабочие – вокруг кипела стройка. Большинство домов уже отделывались снаружи, а рядом, экскаваторы расчищали от кустов новую стройплощадку.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Мариуполе у нас с навигатором возникли проблемы. Сначала мы заехали в мертвый и искалеченный Октябрьский район, где дорога закончилась … взорванным мостом. Опять доверились голосу в черной коробочке и приехали прямо к главной проходной «Азовстали». Все обочины заставлены штабелями стройматериалов – завод тоже восстанавливают! Почуяв наше смятение, с блокпоста пришел молоденький ополченец и радостно нам сообщил:

- Не вы первые! Разворачивайтесь, на третьем перекрестке свернете направо!

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Добрый совет № 4

Прокладывайте маршрут через город, поставив отдельную точку (заехать сюда) на проспекте Металлургов. Тогда сразу выкатитесь на Новоазовск, без блужданий. Навигатор не знает, что у нас тут шли жестокие бои…

ФИНИШ:

ДОРОГА КАК СКАТЕРТЬ! ТАМОЖНИ НЕТ

Мариуполь-Новоазовск

У меня были нехорошие предчувствия. Этот отрезок дороги в 54 километра я всегда называл «худшим в истории человечества». Здесь у трехтонных джипов выламывались колеса. Тут можно было пробить все четыре колеса осколками «Града» и потом бессильно плакать на обочине. Наконец, самые невезучие именно здесь отрывали глушители и пробивали картеры двигателей, оставляя на кусках асфальта масляный шлейф.

А теперь я рулил по гладенькому асфальту и кого-то молил: «Ну пожалуйста, ну еще хотя бы пяток километров такой дороги!». И был услышан - до самой границы асфальт стелился черной скатертью.

Очередь из дальнобоев протянулась километров на пять. Поспрашивал водителей – все возвращаются со строек в Мариуполе. Видать, дальнобои пока не открыли эту трассу. Очередь из гражданских машин была небольшой и двигалась бойко. Граница с Ростовской областью теперь не государственная, а внутренняя - административная. Никакой таможни. Но пока сохранен паспортный контроль и досмотр машин, выборочно – вещей. «Не зверствуют», сказал мне мужичок из Новоазовска.

Посмотрел на одометр – 387 километров от Чонгара. Посмотрел на часы – 18.45. Ездить можно. Но осторожно.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Проверено — ехать можно

По моим наблюдениям, Россия занялась альтернативной сухопутной трассой в Крым, сразу же, как только политиканы с Украины начали вслух угрожать Крымскому мосту. Хочу оказаться плохим пророком, однако вероятность повторных атак на Крымский мост никто не отменял. Но, неплохой резервный путь в Крым у нас теперь есть! Проверено.