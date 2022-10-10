Депутаты Госдумы Олег Голиков и Сергей Сокол уже проходят подготовку в воинской части в Ростовской области

Вместе с другими мобилизованными депутаты вспоминают подзабытые навыки и учатся новому, сообщил секретарь Генсовета «Единой России».

«Региональные и муниципальные депутаты «Единой России» тоже в строю. Многие успели окончить курс подготовки и уже служат в подразделениях, развернутых в новых субъектах РФ», — пояснил политик.

Помимо депутатского корпуса, отметил Андрей Турчак, мобилизуются и коллеги из региональных исполкомов «Единой России». Они также едут на мобилизационные пункты, проходят обучение на полигонах, готовятся к отправке на фронт.

Напомним, заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военном комиссариате Москвы написали председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который координировал работу медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол. В Челябинском военкомате — депутат Госдумы Олег Голиков.

Ранее заявления о направлении в зону проведения СВО поступили от замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игоря Кастюкевича, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александра Бородая, члена комитета по защите конкуренции Олега Колесникова, а также ряда депутатов разного уровня.