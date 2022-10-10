Украинский депутат раскрыл всю правду: Взрыв на Крымском мосту одобрили из США

Сергей Пашинский. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Маркив

Досрочно завершивший когда-то свою работу в качестве посла США в России Майкл Макфол, сам не подозревая того, поговорил со скандальным украинским политиком Сергеем Пашинским.

Неосведомленность Макфола простительна – от его имени разговор вели российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). А вот Пашинскому, возможно, придется отвечать за свою чрезмерную болтливость.

Пашинский подтвердил главное – у Киева были и есть планы осуществить диверсии в Крыму. Также он признался, что часть таких операций курирует сам, а рапорты о подготовке и проведении акций отправляет в ЦРУ США.

- И те операции, которые, например, веду я (у меня есть возможность самому вести операции), я через свои каналы информирую ЦРУ о своих намерениях. Потому что я прекрасно понимаю, что США тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции… Мы готовим несколько операций. Моя позиция следующая, что мы должны и обязаны наших американских партнеров ставить в известность, – сказал он.

Разговор состоялся до теракта на российском Крымском мосту. И запись стала еще одним доказательством причастности не только Украины, но и США к этой диверсии. Ведь во фрагменте разговора, опубликованного пранкерами в Сети (его полная версия выйдет на следующей неделе), из уст Пашинского звучит следующая фраза: «Как только вы мне скажете, что США одобряют подрыв Крымского моста, ситуация может двигаться».

Пашинский в прошлом исполнял обязанности главы администрации президента Украины; также он несколько раз становился депутатом Рады. Его политическая карьера изобилует скандалами. Так, в частности, его обвиняли в хищении средств, рейдерском захвате, участии в преступной схеме закупок армейского оборудования по завышенным ценам и даже убийстве.

Следственный комитет РФ в 2014 году возбудил против Пашинского несколько уголовных дел. В его отношении действуют санкции со стороны российского правительства.