Датский остров Борнхольм, где взорвали газопроводы "Северный поток", вдруг остался без света

10 октября вдруг прервалось электроснабжение Борнхольма. Фото: REUTERS

Совпадение или закономерность? Этим вопросом, как сговорившись, сейчас задаются датские, шведские и польские СМИ. Напомним, 26 сентября в двух российских газопроводах «Северный поток», пролегающих по дну Балтийского моря, как раз в районе датского острова Борнхольм (а это исключительная экономическая зона Дании) резко упало давление. Очень быстро эксперты пришли к выводу: газовые артерии были кем-то взорваны.

И вот утром 10 октября вдруг прервалось электроснабжение Борнхольма. Энергия на идиллический остров, всю жизнь занимавшийся рыболовством, доставлялась по подводному кабелю из соседней Швеции - от нее до Борнхольма гораздо ближе, чем от родной Дании. Собственных мощностей у скромных островитян для своих нужд практически нет.

Выяснилось, что с кабелем что-то случилось - ток вырубился. То ли краб подполз и перекусил артерию, то ли еще что. К середине дня понедельника ни шведы, ни датчане ответа пока не дали. Как сообщила датская телерадиовещательная компания TV2, Борнхольм полностью обесточен. Запущены местные генераторы, но они едва обеспечивают работу холодильников на рыбоперерабатывающих производствах. Местные власти, никогда не сталкивавшиеся ни с чем подобным, признают, что «понятия не имеют, что является причиной сбоя», и бьют тревогу: население острова близко к панике.

Не успели мировые агентства передать эту информацию, как пришли новые тревожные вести из того же региона: полностью приостановилась подача электроэнергии из Швеции в Польшу. Вроде бы, из-за некой аварии. Кстати, поляки не постеснялись на самом официальном уровне порадоваться подрыву «Северных потоков» и возложили надежды на получение газа из Норвегии через Данию по европейскому трубопроводу «Балтийская труба» ( он тоже проложен по дну моря). Но вот с электрокабелем возникли проблемы. Правда, представитель шведской компании Svenska Kraftnät, которая отвечает за подачу тока, поспешил заявить, что авария случилась на суше, на трансформаторной подстанции «из-за низкого уровня масла». Однако, по другим данным, обрыв все же произошел на морском дне и ремонт может затянуться. Кабель, кстати, пролегает в 500 метрах от того места, где были зафиксированы взрывы на российских газопроводах.

Что тут сказать... Конечно, эксперты проведут расследование. Но почему бы не исключить (просто в качестве одной из версий), что неожиданный обрыв высоковольтных кабелей, снабжавших энергией поляков и датчан, стал «случайным эхом» в ответ на их нескрываемое торжество по поводу взрывов на «Северных потоках»? Кстати, Германия, Дания и Швеция проводят сейчас совместное расследование тех взрывов российских газопроводов, но... без участия России. Ну что ж, пусть займутся и электросетями, мы им помогать не будем.