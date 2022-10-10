Устойчивое развитие коренных народов: Зачем государству и бизнесу решать проблемы оленеемкости пастбищ?

Вместе мы сила. Фото: ФАДН

В поселок Волочанка на Таймыре сухопутной дороги нет. Сюда из Дудинки (а это 400 км) добираются только на вертолете. Здесь, практически на краю земли, живут 420 человек. Из них большинство коренные народы севера – 198 долган, 200 нганасанов и один ненец. Так, по крайней мере, указано на официальном сайте Дудинки. С высокомерной позиции современного технологичного мира кажется, что подобные поселки стоит переселить, дабы тот же вертолет не гонять туда-сюда. Но если отмести в сторону все эти тренды, базовые установки и прочие модные словечки, то все встанет на свои места. Многовековой уклад бытия коренных малых народов севера – это и есть жизнь, которая своими традициями словно корнями могучего дерева держит на плаву эту нашу пресловутую развитую цивилизацию.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Именно поэтому крупный бизнес особое внимание уделяет проектам взаимодействия с коренными народами. Они касаются разных сфер деятельности: от бытовых до культурно-этнографических. Так, например, «Норникель» помогает жителям Волочанки строить цеха по переработке туш дикого северного оленя, рыбы, дикоросов, а также базы для хранения добытой продукции.

Одним ударом в бубен все проблемы не решить, поэтому представители коренных народов съезжаются на форум. Фото: ФАДН

Кроме того, не так давно были организованы научно-исследовательские работы для изучения новых возможностей традиционного природопользования общинами коренных народов. Ученые дали экспертную оценку оленеемкости пастбищ на территории Усть-Авамской тундры, постановке на учет рыбных ресурсов озера Пясино для определения квот с их выкупом на аукционе в пользу общин. Отдельное направление взаимодействия «Норникеля» и коренных общин – развитие эко- и этнотуризма, в которое включены поселки Волочанка, Усть-Авам и Хантайское озеро.

Но и это еще не все. Силами «Норникеля» в этом году в Волочанке было построено 6 новых жилых домов. Ранее два новых дома сдали в поселке Усть-Авам. В следующем году будут сданы еще 7 домов. А нганасанская община «Нему Хуаала» (Заячий Камень) получила финансирование на проект нового деревообрабатывающего цеха.

- Все наши партнерские программы направлены именно на социально-экономическое развитие коренных народов, - прокомментировал Председатель совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров. - Мы не просто финансируем, а даем возможность создавать добавленную стоимость продукции при хозяйственной деятельности. Также очень важно уделять внимание в приоритетном порядке развитию человеческого капитала – языку, культуре, ремеслу коренных народов.

Проблемы коренных народов государство и бизнес должны решить сообща Фото: ФАДН

200 ДЕЛЕГАТОВ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ

Об этом и не только вели разговор участники форума в Мурманске, организаторами которого выступили Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство иностранных дел России, а также компания «Норникель». К слову, мероприятие включено в план председательства России в Арктическом совете.

В Мурманск приехали более 200 делегатов из различных регионов России, а также из-за рубежа, среди которых были представители федеральной и региональной власти, бизнеса, ассоциаций коренных народов, международных организаций, а также простые оленеводы, главы родовых общин Таймыра, Ямала, Чукотки и т.д.

Важная тема для обсуждения – варианты государственного регулирования взаимоотношении коренных народов с промышленными компаниями.

- Это и устойчивое развитие, ответственное управление, права человека, поддержка особо уязвимых групп населения и их продовольственная безопасность, экология, климат, биоразнообразие и другое, - подчеркнул важность отношений бизнеса и коренных народов руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. - Отдельный вопрос - формирование «социальной лицензии» на промышленную деятельность на традиционных землях, в том числе в контексте необходимости учета корпоративных стандартов финансовых институтов и участников цепочек поставок.

Руководитель ФАДН Игорь Баринов. Фото: ФАДН

Лучшими практиками взаимодействия промышленных компаний с коренными народами признаны те, что соблюдают политику должной осмотрительности, когда бизнес консультируется с представителями коренных народов о своей хозяйственной деятельности. Дабы ни в коем случае не навредить традиционному укладу местных жителей.

ПРАВИЛО ОСОЗНАННОГО СОГЛАСИЯ

СПОС – это принцип свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) коренных народов. Под ним подразумевается выстраивание доверительных отношении . Вот один из примеров с Таймыра. В прошлом году компания предложила коренным жителям маленького поселка Тухард самим выбрать путь расселения поселения, которое исторически с советских времен находилось в санитарной зоне предприятия. Такая процедура — залог соблюдения права коренных народов на самостоятельное определение своих политических, социальных, экономических и культурных приоритетов. В итоге вопрос удалось решить, учтя интересы всех сторон.

- Решения принимаются коренными народами на основе заблаговременно полученной информации и в соответствии с их собственными процедурами, и в соответствии со всеми международными стандартами, - прокомментировал Вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев. - Жители Тухарда сами выбрали место расположения поселка, объекты инфраструктуры — включающие причал для лодок, цех для переработки мяса оленя, пошивочную мастерскую, магазины, спортивный зал и многое другое. Новый поселок будет полностью соответствовать их пожеланиям.

АКЦЕНТ И НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

На территории Мурманской области проживает 41 община коренных народов. Разумеется, их представители тоже приняли участие в форуме.

- Субсидии, гранты, создание этнографического комплекса - в Мурманской области действует ряд финансовых мер поддержки коренных малочисленных народов севера, - рассказал в своем выступлении губернатор Андрей Чибис и после отметил, что промышленные предприятия региона ставят в приоритет вопрос взаимодействия с коренным населением при планировании и реализации новых масштабных инвестиционных проектов, в том числе, по разработке Колмозерского месторождения лития.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: ФАДН

- Там, где вопросами развития коренных народов занимаются такие крупные компании, как «Норникель», мы понимаем, что результат будет и в Красноярском крае, и в Мурманской области, - подытожил все выступления председатель комитета по делам национальностей Государственной Думы Федерального Собрания РФ Геннадий Семигин.

Форум в Мурманске продлится до 12 октября.