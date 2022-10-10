Каждый третий россиянин покупал лекарства дистанционно

Фото: Мария АНАНОВА

С начала пандемии коронавируса в России открылась онлайн-продажа медикаментов. Правда, заказать на дом можно пока только безрецептурные лекарства. Но уже с марта 2023 доставку можно будет оформить и на рецептурные препараты: врачи начнут выписывать онлайн рецепты, а фармацевты будут проверять их в общей базе. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, пользуется ли у россиян спросом такое нововведение.

Как оказалось, большинство опрошенных бесспорно признают удобство сервиса. При этом опробовать на себе его успели еще не все. Так, постоянными пользователями аптечной доставки стали пока 14% опрошенных. Россияне рассказали, что впервые заказали лекарства на дом, еще когда в стране действовали ограничения на фоне ковида и ходить в общественные места, а тем более в аптеки, было небезопасно. А теперь каждый раз, когда приходится покупать медикаменты, участники опроса заказывают их онлайн.

«Это очень удобно, на сайте аптеки можно прочитать всю информацию о препарате и производителе, а еще это чаще выходит дешевле», - делится участница исследования.

Еще 20% россиян рассказали, что не так часто покупают лекарства, но несколько раз им доводилось оформлять онлайн-заказ и это существенно упросило им покупку.

Кроме того еще 19% россиян добавили, что пока не заказывали лекарства онлайн, но считают такую возможность очень удобной и полезной. Также респонденты сообщили, что как только им потребуются лекарства, они планируют заказать их онлайн.

Более того 3% опрошенных добавили, что уже очень давно ждут, что в России разрешать онлайн-продажу и рецептурных лекарств, что сильно упростит жизнь, к примеру, людям с тяжелыми или хроническими заболеваниями. А еще молодежь отмечает, что сможет оперативно заказывать лекарства для пожилых родственников, если тем выпишут какие-то рецептурные средства.

Однако нашлись и те, кто пока опасается покупать лекарства в режиме онлайн. Таких россиян с консервативными взглядами оказалось целых 44%. Кто-то отмечает, что ему совсем не сложно сходить в аптеку, а доставке он не доверяет. Респонденты в меру недостаточной осведомленности полагают, что в интернете, в отличие от аптек, могу продавать подделки лекарств, что препарат может по дороге подменить курьер и так далее. В связи этим опрошенные отмечают, что они пока не покупали лекарства дистанционно, и делать это в ближайшем будущем не планируют.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 6,1 тысячи человек.