ПСБ упростил подключение интернет-эквайринга: платежи можно принимать уже на следующий день

ПСБ совместно с компанией Robokassa запустил услугу приема платежей в интернете всего за один день и по одному договору. Это стало возможным благодаря автоматизации процесса подключения предпринимателей к интернет-эквайрингу (способ приема платежей в интернете).

Интернет-эквайрингом пользуются, в том числе те, кто развивают свой бизнес в Сети. Как пояснили в ПСБ, обновленный сервис будет особенно удобен для онлайн магазинов, предпринимателей, предлагающих товары и услуги в социальных сетях и мессенджерах, а также для компаний, работающих в сфере образования. В упрощенной процедуре подключения интернет-эквайринга также могут быть заинтересованы благотворительные организации. Услуга предоставляется по тарифу от 2,7% в зависимости от сферы деятельности клиента.

- ПСБ является надежным партнером для своих клиентов и во многом предвосхищает их потребности, а высокий уровень цифровизации банковских услуг обеспечивает вывод на рынок уникальных решений для бизнеса, что позволяет предлагать передовые продукты первыми на рынке. Обновленный сервис позволяет клиентам в кратчайшие сроки интегрировать возможность приема платежей на свои онлайн-площадки, независимо от их формата, и начать принимать платежи уже на следующий день после подачи заявки, - поясняет вице-президент, директор по эквайрингу ПСБ Никита Хомутов.

Оплату товаров и услуг с бесплатной фискализацией в соответствии с законодательством и круглосуточной поддержкой можно настроить на сайте ПСБ, а также в социальных сетях и в мессенджерах.

- Сервис в первую очередь интересен и выгоден клиентам с оборотом, не превышающим 300 тысяч рублей в месяц, - говорит Никита Хомутов.