Выходные на ТВ: У Малахова поют про зону, Светлаков смеется над сморщенной Свеклой

Кадр из телешоу «Маска. Танцы».

Время сложное. Что говорить, хочется включить по телеку что-нибудь из старой жизни и не о чем больше не думать.

Но пока как-то не очень получается… Хотя каналы стараются, правда.

Например, Андрей Малахов в своем воскресном шоу позвал кучу малоизвестных людей, которые плохо пели плохие песни. Вот дядечка в рубашечке, да с воротничком, да с манжетиками душевно так выводит на центральном канале:

- А наш участковый — ментовская рожа…

Андрею нравится, остальные гости едва не плачут от умиления. Но долго наблюдать за этой воровской сходкой никакого желания.

На другом канале что-то бордовое и сморщенное с трудом ковыляет по сцене, потом пристраивается к гигантской терке и начинает не слишком изящно приседать перед ней. Все это под музыку. Ладно бы новое шоу Елены Малышевой, может это орган какой.

Так нет, это новый проект «Маска. Танцы». Это на сцене — Свекла. Вернее кто-то из участников в костюме Свеклы. Жюри, во главе с Сергеем Светлаковым, должно угадать: «Кто же ты, овощ?».

Сергей улыбается, чувствуется, что есть у юмориста желание пройтись по персонажу. Но сдерживается, шутит с коллегами смешно, но аккуратно.

Потом на сцене появляются четыре маски — Сатурн (планета), Свекла, Змея и Попкорн. Очень похоже на ремейк фильма «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Помните там унылый Кот в сапогах врезается в бесформенный Спутник на репетиции «Парада-Карнавала»? «Если б надо было Стручка премировать, на Химзаводе проявили бы инициативу».

Парад Масок оказался зрелищем довольно жутким, самое ужасное, что все эти люди в странных костюмах совершенно не могли танцевать. Скорее всего им в этих костюмах и дышать-то тяжело. Дебютировавший в роли ведущего Юрий Музыченко едва находил силы шутить, а Попкорн перед объявлением результатов нервно крестился. И правда, прости, Господи…

Но хоть блатняк не гонят, и на том спасибо.

Еще одно новое шоу «Поем на кухне» отрыло нового Мальчиша-плохиша нашего ТВ. Им, похоже, стал невероятно похудевший Александр Семчев. По правилам шоу за столом поет какая-то семья (почти всегда профессиональный коллектив), а члены жюри их хвалят, а потом пускают или не пускают финал тайным голосованием.

Выступала большая цыганская семья. Подпевали все, члены жюри признавались в любви исполнителям, попросили что-то танцевальное, пустились в пляс… И одним голосом «против» не пустили семью в финал. Кто-то из молодежи даже заплакал немного: «Они же говорили, что им нравится!».

Конечно, по правилам непонятно, чей голос стал решающим, но оператор почему-то концентрировался именно на Семчеве.

Пели, кстати, все семьи здорово, только вот атмосферы кухни так и не возникло. Во-первых, что это за кухня, с которой во время песен убегает Валдис Пельш (он ведущий проекта). Может по делам, конечно, но не каждый же раз. А, во-вторых, судейский столик похож на экзаменационную комиссию, а стол участников слишком пуст для домашнего. Хоть баранок бы поставили, что ли…