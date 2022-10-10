Сергей Степашин, генерал-полковник в отставке: Украинский клоун и его импресарио в Вашингтоне должны понять - Победа будет только за нами

Сергей Степашин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

… - Сергей Вадимович, это Радио «Комсомольская правда». Нормально слышно?

- Отлично!

- У меня пара вопросов. Сегодня было очень важное выступление Верховного Главнокомандующего и Президента России Владимира Путина.

- Ждали давно… Время пришло…

После того, что случилось на Крымском мосту (речь о теракте 8 октября. - А.Г.) и всего остального - терпеть было больше нельзя. Выступление - точное, четкое. Именно - как Верховного Главнокомандующего.

- Как вы думаете, почему мы долго ждали, на что мы надеялись?

- Надеялись все-таки, что там поумнеют немножко.

- В Киеве или в Вашингтоне?

- Надежда сохранялась в Стамбуле (где проходили переговоры российской и украинской делегаций уже после начала военной спецоперации. - А.Г.), надежда была и до этого, ещё когда заключали Минские соглашения и ждали их выполнения.

Слушай, ну, восемь лет терпели. О чем разговор ведем-то?

Кто угодно сейчас может обвинять кого угодно… Но вот, просто - зная президента как человека, который всегда очень выдержан и решения принимает не скоропалительно. Так вот, это называется – всё, всё, больше так быть не должно!

- И это очень понятно.

- Дальше просто нельзя было терпеть злодейские выходки этого безумца Зеленского и его кавээнской банды.

- Скажите, пожалуйста, а мы надеялись, что где «немножко поумнеют» – в Киеве, в Вашингтоне или где-то еще?

- После Стамбула понятно было, что Киев не управляет ситуацией - и это сто процентов. Это очевидно.

Что касается Вашингтона, там пока еще не поняли. Там пока еще не все поняли.

Я бы все-таки Байдена вернул, точнее, отправил бы к Джону Кеннеди, к 1960-м. (Речь о Карибском кризисе октября 1962-го. - А.Г.) Пускай историю почитает, может быть, что-нибудь поймет. Хотя навряд ли.

- Что ещё надо сделать, чтобы принудить Украину к миру?

- Побеждать.

- Побеждать… Вы видели сводки сегодняшние, да, с фронта? Наши наступают…

- В том числе, на поле брани. Ну, и - быть организованнее внутри страны.

Ведь Владимир Владимирович честно, открыто сказал, что многие вещи оказались для нас совершенно неожиданными, с точки зрения, частичной мобилизации, подготовки, армейской в том числе…

Поэтому, для меня ясно, как для человека, рожденного в Порт-Артуре - мы не имеем права повторить то, что случилось в 1905 году. (Степашин имеет ввиду русско-японскую войну 1904 - 1905 гг. - А.Г.)

- А давайте мы напомним, почему Сергей Степашин родился в Порт-Артуре?

- Потому что там служил мой отец, морской офицер. Это была военно-морская база сначала России, потом Советского Союза.

- А Вадим Дмитриевич в какие годы там служил.

- С 1949-го по 1957-й.

- А звание у него было?

- Капитан-лейтенант.

- Ясно. И еще не могу у вас, как у генерал-полковника в отставке, не спросить…. Вот всей спецоперацией теперь будет командовать генерал армии Сергей Суровикин. Я его однажды видел - когда вместе с Иосифом Кобзоном, Валентиной Терешковой и Валерием Халиловым мы летали в Сирию, на нашу военную базу Хмеймим.

- Когда была первая чеченская, Суровикин тогда, по-моему, еще был комбатом. Боевой генерал, сейчас будет все в его руках. Умеет и воевать, и говорить. На войне - как на войне.

- А вы его знаете лично, да?

- Ну, как, он меня, скорее всего, знает лично. Я просто знаком с ним по фамилии. Но знал и наслышан - и от наших, моих боевых товарищей, кто прошел со мной войну, что это, действительно, достойный офицер.

Он прошел весь воинский путь. В сухопутных войсках служил. Кстати, это первый руководитель Военно-космических сил, который не является летчиком. Может быть, и правильно.

- А вот вы говорите – способен и на поступки, и умеет говорить. А что он умеет говорить?

- Правду. Правду, правду и только правду. Сейчас это важно и понятно.

Кстати, Владимир Владимирович тоже об этом сказал, правда, между строк.

- Извините, что, это самое, ловлю вас на слове. Я тоже умею читать Владимира Владимировича между строк. Но, наверное, не так, как вы. А вы еще что увидели между строк? Скажете по секрету? У нас все свои радиослушатели, вы же знаете, бесцензурное радио.

- Да нет, он дал точную и четкую оценку… того, что где-то по мобподготовке, по другим вопросам оказались, мягко говоря, не готовы.

Он сказал правду. Правду.

- И, скажите, а почему президент именно сегодня обратился к главам регионов?

- Ну, потому что от них зависит и уровень мобилизационной подготовки, и развития экономики, и всего остального. Они отвечают за тех, кто их избрал, между прочим.

Но, друзья мои, давайте вместе и трудиться. Что же теперь сделаешь? Для меня это тоже очевидно.

Более того, повод был понятен. Президент же встречался с вновь избранными руководителями регионов. Ну, и послал сигнал всем остальным. Отсидеться не придется никому.

- Ну и, наверное, предпоследний вопрос. Вот вы с гендиректором Фонда развития территорий - Константином Цицином - уже начали работу в освобожденных районах? (Сергей Степашин - председатель Попечительского совета этого Фонда.)

- Идет очень активная работа. Наш фонд отвечает за подготовку к зиме регионов Донбасса. Строятся дома, котельные. Так что, работа ведется.

- Цифры - что уже сделано - пока не будете называть?

- Попозже…

- Ну, и завершающий вопрос. Ваши прогнозы вот по поводу дальнейшего развития ситуации? И на Украине, и вообще в мире – вокруг России.

- Ну, в мире понятно. Мы слышали и видели реакцию. Я другой не ожидал.

Мне поразил министр иностранных дел Эстонии - по поводу Крымского моста. Ох…

- Вы имеете в виду «поздравление спецназу Украины»?

- Да, это подонство просто. Идиот какой-то.

- Так…

- А какой прогноз… Прогноз один. Только вперед.

Украинский клоун и его импресарио в Вашингтоне должны понять - Победа будет только за нами.

- Вот! Классный разговор.

- А «Комсомолка», я считаю, должна сейчас вспомнить наших великих журналистов – военных корреспондентов Великой Отечественной.

Кстати, именно они во многом формировали уверенность в Победе у наших солдат, а также у тех, кто был дома и ждал их.

Я бы сейчас, честно говоря, так «Жди меня» Симонова опубликовал бы, чтобы прочитали:

Жди меня, и я вернусь,

Только очень жди…

- Наши ребята, которые там, - Саша Коц и Дима Стешин, вы знаете, они классно работают.

- Классно, да. «Комсомолка» - молодец по-настоящему.

- Извините, что вместо двух вопросов задал двенадцать.

- Ну, видимо я так отвечал, что пришлось тебе уточнять.

- Нет, нет, просто вы очень интересно отвечали. Спасибо вам огромное. Обнимаю, Сергей Вадимович.

- Будем побеждать.

- Конечно.

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