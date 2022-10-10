Телеведущий Дмитрий Крылов о чудесном спасении: «Все живы. Все обошлось – кроме потери самолета»

Дмитрий Крылов рассказал нам о ЧП с самолетом на съемках. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

10 октября появилась информация о том, что известный телеведущий Дмитрий Крылов чудом спасся при аварии легкомоторного самолета. На видео в публикациях СМИ самолет якобы со съемочной группой программы «Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым» во время записи программы, пролетая над озером носом зацепил воду и перевернулся. Мы позвонили автору и ведущему популярной передачи о путешествиях Дмитрию Крылову, чтобы узнать, что случилось.

- Дмитрий Дмитриевич, вы были в этом затонувшем самолете?

- Я не был в этой поездке. Я остался в Москве. Видео этой беды снял наш оператор. Там было три самолета, и в двух находились наши операторы. А в том злополучном самолете наших не было.

- Получается, что люди в затонувшем самолете сопровождали вашу съемочную команду?

- Видимо да. Пока не уточнял.

- Где случилось ЧП?

- Это под Калининградом. Идут съемки программы про Калининград и его окрестности.

- Главное – все живы?

- Все живы! Там сразу людям пришли на помощь рыбаки – вытащили этих несчастных из воды. Все обошлось – кроме потери самолета.

Теперь будем ждать и с особым трепетом смотреть в эфире программу про Калининград. Самолет утонул, но главное, что все остались живы. Съемки программ о путешествиях проходят по-разному: экспедиций бывает несколько, поэтому ведущий не всегда сопровождает съемочную бригаду. Бывает, что операторы доснимают нужные детали, пейзажи. В проводники как правило берут опытных местных жителей, профессионалов, имеющих все нужны документы и лицензии. Другое дело, что от внештатных ситуаций никто никогда не застрахован. К счастью, все обошлось. Программа «Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым» в эфире уже 26 лет. Это теперь у него есть команда, с которой Крылов отправляется в путешествия – а когда начинал все делал сам: снимал, придумывал и озвучивал текст, монтировал. Был первопроходцем в этой сфере – а потом уже блогеры и новички переняли его манеру ведения: снимают свои путешествия.

Новые выпуски программы «Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым» выходят на Первом канале по воскресеньям в 9.40.