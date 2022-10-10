На Форуме креативных территорий обсудят потенциал развития креативных территорий в регионах России

Фото: Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде

Торжественное открытие Форума состоится на пленарном заседании, главными темами которого станут актуальные вопросы развития творческих индустрий и сохранения наследия народных художественных промыслов.

Ключевым событием Форума креативных территорий станет пленарная сессия, на которой обсудят реализацию Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, предложенную Правительством РФ.

Деловая программа форума затронет важнейшие вопросы креативной отрасли и будет посвящена сохранению наследия народных художественных промыслов России и увеличению социокультурного потенциала творческих кластеров для развития сферы. На сессиях будут подняты темы конкурентоспособности товаров НХП на рынке, привлечения молодых кадров к профессии мастеров-ремесленников, сотрудничества с современными дизайнерами и создания актуальной инфраструктуры для развития сектора креативной экономики в крупных и малых городах России.

В рамках Форума креативных территорий пройдут панельные дискуссии и лекции с участием производителей народных художественных промыслов (НХП), дизайнеров моды, музейных деятелей и представителей российских университетов.

Организаторы форума – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Правительство Нижегородской области. Мероприятие пройдет при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

СПРАВКА

Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».