Несуразное заявление Аллы Пугачевой вызвало оторопь

Алла Пугачева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алла Пугачева впервые подтвердила, что уехала из России в Израиль. Певица опубликовала яркое фото на фоне моря. Светящаяся от счастья Алла Борисовна заверила, что молится о тех, кто ее любит. Вот только народ почему-то не поверил в то, что у Примадонны все хорошо.

Алла Пугачева, широко улыбаясь, обратилась к народу: "Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива".

Вот только странная поза артистки с высоко поднятыми руками и несуразное заявление возымели неожиданный эффект. Ее повторное бегство из России многие россияне восприняли как предательство.

Привыкшая ко всеобщему поклонению Алла Борисовна даже не подозревала, что утратит народную любовь столь скоро. "Кричать во все горло, что счастлива - сейчас неуместно. Даже если ты счастлива, вываливать это в публичное пространство не стоит. А если это бравада - смотрите, мол, вот вам, я счастлива, - то это еще более глупо и неуместно. Пугачева явно не чувствует людей, вызывая своим поведением оторопь... На Аллу люди смотрят и понимают, насколько она далека от них", - написала в блоге обозревательница Лена Миро.

Ее поддержали фолловеры. Многие не верят в счастье 73-летней пенсионерки напоказ, посчитав ее обращение излишне наигранным и откровенно фальшивым.