Анекдоты: Является ли каша в голове пищей для ума?

Чудо-диета: жрем все подряд и надеемся на чудо.

* * *

Дочка перед сном просит отца рассказать ей сказку:

- Папа, расскажи сказку, какую мама вчера рассказывала, как волк съел бабушку.

- А, мою любимую! Ну, тогда слушай. Идет, значит, наша тещенька Клавдия Захаровна одна ночью по лесу...

* * *

Этот мир очень странный. Если власть найдет на твоем заднем дворе нефть, то она государственная, а если коноплю, то она твоя.

* * *

Мужчины - как мыши. Отдельно смотришь - хорошенький, трогательный зверек, а как в доме заведется - сразу хочется отравить!

* * *

Жена следователя всегда находила улики измены мужа, а если не находила, то подкидывала.

* * *

Больше всего жену раздражало, что, после того как она, погостив несколько дней у мамы, возвращалась, муж, несмотря на то что много работал, выглядел посвежевшим и отдохнувшим...

* * *

Мужик сказал - починит кран, значит - починит.

И не надо ему каждые полгода об этом напоминать!

* * *

Аркаша прорыбачил целый день... и ничего не поймал.

По пути домой зашел до рыбного магазина купить пару карпиков.

Продавец:

- Аркаша, мне тут звонила ваша супруга и сказала, шо сегодня вы поймали форель.

* * *

Золушка спешила на бал. Было без пяти одиннадцать. Резвые кони неслись во всю прыть.

Но вдруг... кони превратились в крыс, кучер - в мышь, золотая карета - в тыкву. Какой-то негодяй перевел часы на летнее время...

* * *

- Пап, а расскажи мне сказку!

- А, ты права доча, перед маминым приходом надо бы потренироваться!

* * *

Чтобы ваше свидание в ресторане запомнилось девушке, просто ничего ей не заказывайте.

* * *

По идее самыми умными в школе должны быть дети с одним ухом: чтоб в одно ухо влетало - и всё!

* * *

В «Сколково» испытают беспилотный трамвай. Но в кабине все равно будет человек, чтобы выбегать и ломом переводить стрелки на рельсах.

* * *

Почему, когда ты разговариваешь с Богом, это называется молитвой, а когда Бог с тобой - шизофренией?

* * *

Русскому мужику, чтобы переодеться в домашнее, достаточно просто обнажиться до семейных трусов.

* * *

В гороскопе прочитал, что на этой неделе мне нельзя есть мясо голубого марлина и омары. Ну и как мне теперь жить?

* * *

Девочка, у которой всю жизнь были рыбки, плакала, когда пельмени всплывали.