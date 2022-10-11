Анекдоты: Является ли каша в голове пищей для ума?

Чудо-диета: жрем все подряд и надеемся на чудо.
* * *
Дочка перед сном просит отца рассказать ей сказку:
- Папа, расскажи сказку, какую мама вчера рассказывала, как волк съел бабушку.
- А, мою любимую! Ну, тогда слушай. Идет, значит, наша тещенька Клавдия Захаровна одна ночью по лесу...
* * *
Этот мир очень странный. Если власть найдет на твоем заднем дворе нефть, то она государственная, а если коноплю, то она твоя.
* * *
Мужчины - как мыши. Отдельно смотришь - хорошенький, трогательный зверек, а как в доме заведется - сразу хочется отравить!
* * *
Жена следователя всегда находила улики измены мужа, а если не находила, то подкидывала.
* * *
Больше всего жену раздражало, что, после того как она, погостив несколько дней у мамы, возвращалась, муж, несмотря на то что много работал, выглядел посвежевшим и отдохнувшим...
* * *
Мужик сказал - починит кран, значит - починит.
И не надо ему каждые полгода об этом напоминать!
* * *
Аркаша прорыбачил целый день... и ничего не поймал.
По пути домой зашел до рыбного магазина купить пару карпиков.
Продавец:
- Аркаша, мне тут звонила ваша супруга и сказала, шо сегодня вы поймали форель.
* * *
Золушка спешила на бал. Было без пяти одиннадцать. Резвые кони неслись во всю прыть.
Но вдруг... кони превратились в крыс, кучер - в мышь, золотая карета - в тыкву. Какой-то негодяй перевел часы на летнее время...
* * *
- Пап, а расскажи мне сказку!
- А, ты права доча, перед маминым приходом надо бы потренироваться!
* * *
Чтобы ваше свидание в ресторане запомнилось девушке, просто ничего ей не заказывайте.
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По идее самыми умными в школе должны быть дети с одним ухом: чтоб в одно ухо влетало - и всё!
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В «Сколково» испытают беспилотный трамвай. Но в кабине все равно будет человек, чтобы выбегать и ломом переводить стрелки на рельсах.
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Почему, когда ты разговариваешь с Богом, это называется молитвой, а когда Бог с тобой - шизофренией?
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Русскому мужику, чтобы переодеться в домашнее, достаточно просто обнажиться до семейных трусов.
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В гороскопе прочитал, что на этой неделе мне нельзя есть мясо голубого марлина и омары. Ну и как мне теперь жить?
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Девочка, у которой всю жизнь были рыбки, плакала, когда пельмени всплывали.