Изменения в оплате ЖКХ с осени-2022: Пени снижаются, справки отменяются

Специалисты жилищной инспекции будут тщательнее следить за качеством ремонта домов. Будем надеяться, что крыши и трубы станут протекать реже. Фото: Кирилл ЗЫКОВ/Агентство «Москва»

За мобилизацией и референдумами как-то отошли на второй план изменения в сфере ЖКХ, которые уже вступили в силу этой осенью или скоро начнут действовать. А их, между прочим, немало. Конечно, про повышение тарифов на «коммуналку» с 1 декабря 2022 года (в среднем на 9% по стране) слышали уже все. Но это не единственное новшество. Мы составили «коммунальную памятку» для тех, кто бережет каждую копеечку.

Мобилизованных не будут штрафовать за долги

Мобилизованные и их семьи будут освобождены от пени по долгам за коммунальные и жилищные платежи, а также капремонт. Изменения в конце сентября одобрила Госдума, а 4 октября - Совет Федерации.

Пени не будут начисляться, пока у мобилизованного не закончится военная служба. Конкретный механизм - куда и как обращаться, если нужно что-то обжаловать или уточнить, должны проработать регионы.

Важный момент: от платы за ЖКХ как таковой мобилизованных не освобождают. Для них отменяются только штрафные санкции в том случае, если возникнет долг за «коммуналку».

Закон вступит в силу, как только будет подписан президентом и опубликован.

Пени будут меньше

Продолжаем тему долгов за «коммуналку». Но теперь поговорим об изменениях не только для мобилизованных, а для всех. Правительство постановлением от 23 сентября скорректировало правила расчета пени по долгу за жилищно-коммунальные услуги.

Для начала главное: должники будут платить меньше. Во всяком случае - пока, до конца этого года.

А теперь подробности (будет сложно, но мы разберемся). Правила расчета пени в этом году меняют уже не первый раз. Предыстория такая. По общему правилу, которое действовало до февраля 2022 года, формула расчетов привязана к ключевой ставке Центробанка. Но 28 февраля ставка взлетела аж до 20% годовых. И получалось, что пени за здорово живешь вдруг в одночасье выросли почти вдвое (до этого ставка была 9,5%). Граждан решили все же пожалеть, и ставку для расчетов пени зафиксировали на уровне 9,5% (как было на 27 февраля). Но в итоге опять получилось плохо. Ставка в течение года постепенно понижалась, сейчас она уже 7,5%, а пени рассчитываются исходя из 9,5%. И теперь утверждена новая схема, которая будет действовать до конца этого года: в расчетах применяется та ставка, которая меньше, - либо 9,5%, либо действующая сегодня (см. «Напоминалку «КП»).

Новшество распространяется на долги, возникшие с 1 августа 2022 года.

«Скидки» по капремонту - без справок

Упрощается участь льготников, которые имеют право на полную или частичную компенсацию взносов на капремонт. Чиновников обязали самих запрашивать необходимую информацию в соответствующих органах. И не гонять пожилых людей и инвалидов за справками.

Речь идет, например, об инвалидах I и II групп, ветеранах боевых действий, в большей части регионов - неработающих и одиноких пенсионерах старше 70 лет и т. п. Напоминалка по пенсионерам: регионы вправе устанавливать компенсацию в 50% от взноса за капремонт тем, кто старше 70 лет, и 100% - тем, кто старше 80. При условии, что человек живет один и не работает. Либо живет с родственниками, но они все не работают из-за возраста или инвалидности.

Важное уточнение: льгота эта вводится на региональном уровне, поэтому где-то она есть, а где-то нет. Еще один момент: на нее надо написать заявление в органы соцзащиты. И третье: льгота в виде компенсации расходов предполагает, что сначала вы должны заплатить по квитанции, а потом вам вернут деньги. К сожалению, очень многие пенсионеры «советской закалки» такой схемы не понимают: как это - льгота полагается, но счета за капремонт приходят. Но хоть часть проблем будет снята - не надо еще и за справками ходить.

Напоминалка "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Под надзором жилинспекции

И еще одно изменение в сфере капремонта. Государственные жилищные инспекции получили право контролировать тех региональных операторов (то есть местные компании), которые его проводят. Постановление об этом в конце сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Инспектора обязаны в том числе проводить плановые проверки: как подрядчики соблюдают сроки и действующие нормативы. И при необходимости привлекать специалистов строительного надзора, которые будут обследовать ремонтируемые дома.

Почему это важно? Жалобы на то, что после капремонта крыша стала течь еще больше, а при замене труб отопления почему-то прорвало канализацию, - дело расхожее. До сих пор контролировать своих подрядчиков должен был сам оператор капремонта. Почему-то это у него не всегда получается. Также функция контроля была возложена на самих жильцов. Их представитель - обычно старший по дому или подъезду - подписывает акт приемки работ. Но «представитель жильцов», как правило, не профессионал в строительстве и инженерных коммуникациях. И даже если он очень добросовестный, не всегда может правильно оценить, что сотворили ремонтники.

Теперь у жильцов как минимум появляется дополнительная инстанция, куда можно пожаловаться на халтурный капремонт. А также шанс заманить к себе специалистов стройнадзора.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Неповерчивые вы наши

Верховный суд постановил: мы с вами не обязаны доказывать коммунальщикам, что сделали поверку счетчиков.

С пресловутой поверкой водосчетчиков сложилась странная ситуация. Еще с 2020 года вступил в силу закон, по которому доказательством поверки служит запись в специальной федеральной информационной системе «Аршин». Вносить сведения в систему обязаны компании, которые проводят поверку.

Вроде бы все здорово. Гражданам больше не надо бегать в домоуправление - относить бумажки, свидетельствующие о поверке. Нередко это действительно так и работает. Да только многим управляющим компаниям никакой «Аршин» не указ. Они требуют принести бумажное свидетельство о поверке - и точка. А иначе начисляют плату, как если бы счетчиков в квартире не было. Ссылаются же на другой документ - Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

По идее правила должны были привести в соответствие с законом 2020 года - как нормативным актом более высокого уровня. Но, видимо, забыли. И там осталось требование представить жилищникам копию свидетельства о поверке или другой аналогичный документ.

На помощь гражданам пришел Верховный суд. Его апелляционная коллегия признала пункт правил противоречащим федеральному закону и отменила в сентябре 2022 года. Правда, для этого одному настойчивому москвичу (спасибо тебе, неизвестный герой) пришлось пройти все судебные инстанции - вплоть до апелляционной коллегии Верховного суда.