Что надо сделать, чтобы принудить Украину к миру

Солдаты ВСУ не очень хотят воевать и при случае сдаются. Эту ситуацию просто надо дожимать. Фото: Пресс-служба Минобороны России

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

- Продолжать давление. Мы же единственное государство в мире с опытом очистки большой страны от нацизма.

Василий Дандыкин, капитан 1-го ранга запаса:

- Сразу после удара по Крымскому мосту я сказал: необходима ответная воздушная стратегическая операция. Удар по СБУ - это показательный момент. А вот поражение электростанций и мостов - это последнее предупреждение режиму.

Евгений Черноусов, полковник милиции в отставке:

- Есть план, утвержденный главой страны, и мы видим этап его воплощения. Полагаю, далее действия будут ужесточаться. Нельзя останавливаться, делать паузу. И речь не только о применении ракет.

Тельман Гдлян, экс-старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР:

- Единственная возможная мера установления мира - освободить Украину от националистов. Западенцев придется приучить к мысли, что для них все потеряно, они ничего не понимают, кроме силы.

Владимир Плющев, заслуженный тренер России по хоккею:

- Мы предлагали переговоры неоднократно. Известно, чем все закончилось. Надеемся на лучшее, никто не хочет проливать лишнюю кровь.

Эдгард Запашный, гендиректор Большого Московского цирка:

- Какими иными действиями, кроме как большей силой, мы можем изменить ситуацию? Только смена власти внутри Украины принесет мир. Только голосование, но голосование народа, который наконец поймет, что его обманули, и восстанет против зла, которое несет Зеленский и стоящие за ним.

Евгений Герасимов, народный артист России, депутат Мосгордумы:

- То, что сейчас произошло, - тушение пожара, другого выхода нам не оставили. Надеюсь, что серьезность наших намерений должны понять все, кому раньше что-то было непонятно. Мы показали: перейдете черту - ответим. Но Украина слишком зависима. Ее согласие на мир не зависит от Киева. Но мы достигнем заявленных целей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судный день для Киева: Что изменит российский удар возмездия по критической инфраструктуре Украины

Москва наконец решилась действовать не рыцарской шпажкой, а всей медвежьей лапой. Что будет дальше (подробности)