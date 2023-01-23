Виталий Коротич: Байден в течение своего президентства отдыхал 291 день? Новый срок ему не грозит

Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

Нацкомитет Республиканской партии США подсчитал, что Джо Байден 291 день своего президентского срока пробыл на каникулах.

… - Это хорошо, что американские граждане знают, сколько времени их президент - избранный и распоряжающийся их жизнями, деньгами, армией и всем остальным, болтается и занимается неизвестно чем, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» известный журналист и общественный деятель Виталий Коротич. - Тем более, что где-то вчера-позавчера нашли еще несколько особо секретных документов - где-то там, в запасниках, в сараях у Байдена в штате Делавер, его родном.

Поэтому, сейчас можно сказать только одно – продолжается борьба за будущие выборы.

- Поэтому, даже каникулы придают гласности…

- И, если сейчас американцы знают, сколько времени провел - кто и где (в данном случае, на отдыхе. - А.Г.) то можно сказать,- будущие избиратели в США все четче присматриваются к кандидатам в президенты…

- Ну, и как?

- Судя по всему, ни Байден, ни Трамп больше уже не имеют никаких шансов вернуться в Белый дом. Так мне кажется.

И так мне говорят те, с кем я общаюсь. (Речь об американских гражданах. - А.Г.) Посмотрим, как будет на самом деле.

- Я вначале вас перебил…

- Вы понимаете, одна из вещей, чисто статистическая – сколько времени был, сколько не был.

Но, с другой стороны, мне нравится, что все знают, сколько именно времени президент болтался вне Белого дома, а сколько он занимался делами, а сколько времени, грубо говоря, ковырял в носу.

Поэтому здесь есть одно и хорошее, и одно плохое. Да оба хороших.

Хорошо, что президент находится под колпаком такого пристального внимания, а еще лучше, что это учитывается самым широким кругом избирателей. И, я надеюсь, что это повлияет на окончательные результаты.

Я пока не знаю претендента со стороны Демократической партии, но дело в том, что в США еще не дождались окончательного решения Байдена, который себя не выдвигал.

- Как, Виталий Алексеевич, - Байден уже сказал, что пойдет в президенты…

- Он говорил, да, что, вроде, собирается. но официально не объявил, что будет участвовать в выборах.

Байден говорил, что, дескать, я сейчас решу окончательно и, наверное, да, пойду, скорее всего, но -,решать это будет съезд его партии, на котором он заявит, что он хочет.

А вот до этого надо, что в партии в него поверят. Пока еще там не выдвинули нового претендента… то есть, уже постепенно перебивает губернатор Флориды…

- Демократы пока не выдвигали?

- Нет, демократы пока не выдвигали.

Но республиканцы, в общем-то, тоже не выдвинули.

Вернее, Трамп все время говорит, что он будет. Баллотироваться, но губернатор Флориды (Речь о Роне Десантисе. - А.Г.) во всех неофициальных опросах пока его опережает.

Посмотрим, как будет дальше.

- А что говорит простой трудовой американский народ, с которым вы общаетесь постоянно?

- Они говорят, что их очень беспокоит неопределенность. Неопределенность во всем.

В том, что война может разгораться все сильнее и приобрести мировой масштаб. В общем-то президент принимает решение по любому поводу. Их больше всего интересует не только то, сколько времени хозяин Белого дома находится за своим рабочим столом, а то, что он делает на своей должности. Поэтому это все складывается и в конечном счете решает судьбу этого человека. И - этого государства.

- Спасибо за комментарий.