Сын неизлечимо больной Маргариты Тереховой уехал из России

Сын Маргариты Тереховой в последнее время был сам не свой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сын тяжелобольной Маргариты Тереховой решил начать новую жизнь. Александр уехал из России без жены и ребенка. Он осел в Европе и пробует найти свое место на чужбине.

Сын Маргариты Тереховой в последнее время был сам не свой. Александр чувствовал себя ненужным в России, переживал и злился. 41-летний режиссер и сценарист решил покинуть Родину. "Он уехал в Польшу. Там пытается себя творчески реализовать", - сообщила его супруга Татьяна Найник.

Экс-участница "ВИА Гры" рассказала, что муж поставил ее перед фактом и даже не позвал с собой. Впрочем, 44-летняя Татьяна и не собиралась перебираться за рубеж. В России у нее старенькая мама и другие родственники. "Я, конечно, была против. Я говорю: «Никому мы там не нужны, ты потратишь лучшие годы своей жизни и разорвешь связь с ребенком»", - поведала певица в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Сначала Александр помогал дочери Вере и присылал немного денег. А теперь перестал финансово поддерживать семью. По словам Татьяны, у него возникли проблемы с жильем. "Разводиться мы не собираемся", - заверила артистка.

Она также рассказала о состоянии прикованной к постели Тереховой. Здоровьем знаменитой актрисы занимается ее старшая дочь Анна. Он с дочерью Верой навещала знаменитость перед Новым годом. "Маргарита Борисовна сидит или лежит в отдельной комнате", - вздыхает женщина.

Напомним, более 10 лет назад врачи поставили Маргарите Тереховой страшный диагноз - болезнь Альцгеймера. С каждым годом любимице публике становится все хуже и хуже. Она угасает на глазах.