Молодая жена Евгения Петросяна в отчаянии рассказала о болезни сына

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Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова души не чают в своем маленьком сыночке Вагане. Мальчик растет смышленым и красивым на радость папе и маме. Кроме того, до недавнего времени малыш не доставлял родителям хлопот - Вагаша родился настоящим крепышом и почти не болел. Но на днях кроха занемог.

Татьяна Брухунова в последние дни места себе не находит. Молодая жена Евгения Петросяна сообщила, что ее сын Ваган от народного артиста заболел.

Она в отчаянии обратилась к подписчикам, сообщив, что столкнулась с большой бедой, выбившей ее из колеи. Брухунова сообщила, что маленький Ваган заболел. Переживающая за дитя женщина практически всю ночь не спала из-за резко подскочившей у ребенка температуры. Провалиться в сон измученно матери удалось лишь под утро.

Встревоженная Татьяна проспала и везде опоздала. "Под утро я отключилась. Все планы сегодня полетят. Даже забыла, зачем вышла к вам сюда", - эмоционально поведала супруга юмориста.

Стоит отметить, что избранница артиста проводит много времени с наследником. Ребенок растет не по годам развитым, увлекается творчеством. Брухунова никак не ожидала, что двухлетний Ваган станет театралом. По словам Татьяны, малыш с интересом смотрит постановки, а потом обсуждает их с ней. "После представления мы всегда обсуждаем увиденное: что понравилось, а что нет, что удивило, а что напугало, что развеселило, а что наоборот", - рассказывала возлюбленная Евгения Вагановича.