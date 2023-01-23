В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского спасли роженицу с расслоением аорты

Сейчас здоровью молодой мамы ничего не угрожает, ее уже выписали домой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это системное поражение соединительной ткани во всем организме. Главная опасность, с которой приходится жить людям с этим заболеванием, – угроза расслоения и разрыва аорты. Однако смелая женщина решилась на вторую беременность, первые роды разрешились успешно. В этот раз организм не выдержал нагрузки. После родов аорта расслоилась, женщину увезли по скорой в Склиф, где сердечно-сосудистые хирурги выполнили сверхсложную операцию на открытом сердце и экстренно имплантировали в аорту специальный протез. В процессе операции медики понизили температуру тела пациентки до 28 градусов и на 27 минут остановили кровоснабжение. Кропотливая работа хирургов и персонала в операционной продолжалась 6 часов. Сейчас здоровью молодой мамы ничего не угрожает, ее уже выписали домой.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ

Кроме наследственных болезней основными причинами расслоения аорты могут стать:

- повышенное артериальное давление с сопутствующим атеросклерозом (хроническим поражением артерий);

- травмы грудной клетки;

- сильное физическое и эмоциональное напряжение;

- расслоение аорты встречается у беременных женщин старше 40 лет, это связано с повышенным сердечным выбросом и высоким артериальным давлением;

- курение и прием запрещенных препаратов – существенные факторы риска.