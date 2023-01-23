Шоу, которое запомнится на многие годы: как пройдет коронация короля Великобритании Карла III

Опубликован план мероприятий коронации Карла III Фото: REUTERS

Букингемский дворец официально объявил о дате предстоящей коронации Карла III и его супруги, королевы-консорта Камиллы, а также обнародовал план коронационных мероприятий.

Торжественная служба пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая, проведет ее архиепископ Кентерберийский. После обряда коронации король и королева-консорт в сопровождении коронационной процессии и членов монаршей семьи вернутся в Букингемский дворец, где поднимутся на балкон и поприветствуют счастливых подданных.

На следующий день, 7 мая, в Виндзорском дворце будет дан коронационный концерт, венцом которого должен стать виртуальный хор, объединяющий выдающихся певцов всего Британского Содружества. Вслед за этим состоится большой обед, концерт и лазерное шоу.

8 мая, в понедельник, гражданам Великобритании предоставят дополнительный выходной, чтобы они смогли как следует отдохнуть и навсегда запомнить торжества по случаю коронации монарха.

Предыдущая церемония состоялась почти 70 лет назад – 2 июня 1953 года, когда короновалась Елизавета II. По случаю торжеств в Лондон прибыло порядка 8 тысяч гостей из почти 130 стран мира.

Церемония коронации Карла III обещает быть гораздо скромнее – известно, что в столицу королевства планируют приехать около двух тысяч гостей. Да и саму церемонию проведут в урезанном виде из-за возраста нового короля – 14 ноября монарху исполнилось 74 года.