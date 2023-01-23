Странная любовь израильтянина к плюшевому мишке закончилась разводом

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Необычный случай произошел в Израиле: в юридическую консультацию обратилась 38-летняя женщина, муж которой практически всю совместную жизнь не выпускал из рук старого плюшевого медвежонка.

По словам женщины, все началось с того, что медвежонок прочно обосновался в супружеской постели. Муж объяснял свою привязанность к игрушке тем, что в детстве ему было очень одиноко, и медвежонок стал его лучшим другом.

Дальше – больше: мужчина стал утром брать игрушку в офис и усаживать рядом с собой даже во время важных встреч с клиентами. Вечером медвежонок вместе с хозяином возвращался домой.

В результате столь напряженной жизни игрушка не просто изрядно истрепалась, но просто начала расползаться по швам. А закончилось тем, что нанятая уборщица в первый же день выкинула медвежонка в мусорный бак.

Мужчина устроил уборщице грандиозный скандал и тут же уволил ее, а жена отправилась к уличному контейнеру искать любимую игрушку мужа. енщине повезло – она нашла медвежонка среди прочего мусора, но он буквально распался у нее в руках.

И вот тут даму ждала большая неожиданность – из ватных внутренностей «друга детства» выпала флешка. Когда же женщина подключила ее к ноутбуку, выяснилось, что на электронном носителе содержатся списки зарубежных банковских счетов мужа с очень солидными суммами. Об этой стороне жизни супруга женщина даже не подозревала.

Свое желание оформить развод израильтянка объяснила тем, что не может доверять человеку, который столько лет ей врал.