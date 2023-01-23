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В мире23 января 2023 8:47

Странная любовь израильтянина к плюшевому мишке закончилась разводом

Подавшая на развод супруга уверяет, что ревность тут ни при чем
Юрий МАЙБОРОДА

Фото: Shutterstock

Необычный случай произошел в Израиле: в юридическую консультацию обратилась 38-летняя женщина, муж которой практически всю совместную жизнь не выпускал из рук старого плюшевого медвежонка.

По словам женщины, все началось с того, что медвежонок прочно обосновался в супружеской постели. Муж объяснял свою привязанность к игрушке тем, что в детстве ему было очень одиноко, и медвежонок стал его лучшим другом.

Дальше – больше: мужчина стал утром брать игрушку в офис и усаживать рядом с собой даже во время важных встреч с клиентами. Вечером медвежонок вместе с хозяином возвращался домой.

В результате столь напряженной жизни игрушка не просто изрядно истрепалась, но просто начала расползаться по швам. А закончилось тем, что нанятая уборщица в первый же день выкинула медвежонка в мусорный бак.

Мужчина устроил уборщице грандиозный скандал и тут же уволил ее, а жена отправилась к уличному контейнеру искать любимую игрушку мужа. енщине повезло – она нашла медвежонка среди прочего мусора, но он буквально распался у нее в руках.

И вот тут даму ждала большая неожиданность – из ватных внутренностей «друга детства» выпала флешка. Когда же женщина подключила ее к ноутбуку, выяснилось, что на электронном носителе содержатся списки зарубежных банковских счетов мужа с очень солидными суммами. Об этой стороне жизни супруга женщина даже не подозревала.

Свое желание оформить развод израильтянка объяснила тем, что не может доверять человеку, который столько лет ей врал.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ