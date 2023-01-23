Миллионы людей влюбились в стеснительную панду после трогательного видеоролика

Фото: YouTube

В Сети появилось видео, на котором панда из одного из зоопарков в Китае от стеснения закрыла лапками пушистую мордочку.

Как выяснилось, не все панды любят быть в центре внимания и показывать свои шалости и трюки.

На лицах посетителей зоопарка - улыбки и умиление, когда пушистый зверёк, поняв, что на него все смотрят, прикрыл рожицу лапами.

Однако не только китайцам посчастливилось увидеть все это и улыбнуться: кто-то смог снять эту сценку и выложить в Интернет. В результате, видео набрало миллионы просмотров.

Многие пишут в комментариях, что на самом деле панда ничуть не стесняется, она просто захотела вздремнуть или погреть носик лапами.

Удивительным открытием для пользователей, стало наличие у панд шестого пальца. Как поясняют зоологи, дополнительный пальчик помогает прожорливым пандам крепче удерживать стебли бамбука, что значительно упрощает процесс насыщения.