Россия продвигает стратегическую ось «Север-Юг»: переговоры в Иране

Председатель Думы Вячеслав Володин и его коллега — глава Исламского Совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

У нас стоит сказать: «Тегеран» — и последует реакция: «1943». По знаменитой конференции стран-союзниц во Второй Мировой, определившей послевоенный облик мира.

Вот только в нынешней Исламской Республике отношение к тому событию… спорное. Собрались три сверхдержавы, между собой порешали — а Иран по сути был ими оккупирован, к его голосу не прислушивались.

Зато сейчас, в 2023-м, всё изменилось. Иран (или Турция, или Китай — словом, все игроки, 80 лет назад бывшие на периферии), теперь превратились в точки роста — и хотят уважительного отношения.

Именно с такой повесткой в столицу «Южного соседа» прилетела делегация депутатов Государственной Думы во главе с Председателем Вячеславом Володиным. С нашим, русским подходом к международной политике: где нет «ведущих» и «ведомых» — наподобие США, которые хотят принять специальный закон, запрещающий африканским странам работать с Россией...

В Иране, несмотря на либеральные заплачки о "трудностях с феминизмом", женщины работают наравне с мужчинами Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

И вот мы в Иране. И сразу — уничтожение шаблонов. Когда я прилетал сюда семь лет назад, мобильный интернет отсутствовал, приходилось, как в 1943 году, сдавать тексты в редакцию, надиктовывая стенографистке по телефону. А сейчас — сеть летает, и даже любимый многими (полузапрещённый) мессенджер Telegram тут работает — по крайней мере, с российских симок.

Да и встречают нас тепло — подмечаешь детали. В гостинице, где живёт российская делегация, вечером пианист играет мелодии из «Лебединого озера». А утром десятки иранских журналистов штурмуют здание Исламского Совета, где проходит межпарламентская встреча, — прибытие гостей из Москвы вызывает ажиотаж. И немудрено:

— Сегодня ирано-российские отношения приковали внимание всего мира, — отмечает хозяин встречи, глава Исламского Совета Исламской Республики Иран — Мохаммад Багер Галибаф. И действительно, военно-техническое сотрудничество двух держав за последний год — беспрецедентное.

— Время пандемии закончилось, — говорит наш председатель Вячеслав Володин. — Только глядя в глаза друг другу, можно выстроить диалог на основе доверия. Отношения между Россией и Ираном динамично развиваются, и пример тому показывают Президенты наших стран. Нам [парламентариям — прим. ред.] со своей стороны необходимо делать всё, чтобы законодательно закрепить решения, достигнутые на высшем уровне.

Состав делегации говорит за себя: из почти дюжины прилетевших «охотнорядцев» — сразу двое (Евгений Москвичев и Рифат Шайхутдинов) представляют парламентский комитет по транспорту. Ибо с момента западных санкций — Иран (сам живущий под оными уже треть века) превращается ещё и в важнейший логистический пункт для экспорта российских товаров в Африку или соседний полуторамиллиардный Индостан.

Российскую делегацию в Тегеране встречают национальной символикой Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Наши страны исторически обречены на добрососедство. Реализуется множество совместных проектов. Например, транспортный коридор «Север-Юг» (из России в Иран) станет альтернативой Суэцкому каналу. Мы взаимодействуем не только в экономике, но и в создании равновесной системы безопасности в Центральной и Южной Евразии, — поясняет ещё один участник делегации — глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Так что сближение между «русским медведем» и «персидским гепардом», у которых есть общие геополитические враги, неизбежно.

— Мы радуемся, когда Россия преодолевает трудности. Стремимся к увеличению объёма взаимных расчётов в национальных валютах, — сообщает первый зам. Председателя Исламского Собрания Республики — Али Никзад.

Кстати, за последний месяц это уже вторая поездка наших депутатов во главе с Володиным: ранее в середине декабря они посетили с официальным визитом Турцию, о чём писал KP.RU. Ибо наша парламентская дипломатия — это планомерная стратегия укрепления стратегической безопасности по всему континенту. И почему диалог со столь непростыми партнёрами у нас получается — ясно:

— Россия и Иран вместе отстаивают принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела других государств, выступают за многополярность и справедливое мироустройство в интересах народов наших стран, — подчёркивает Володин на заседании межпарламентской комиссии, приведя в качестве примера совместную борьбу с террористической угрозой в Сирии.

— Россия и Иран сегодня успешно противостоят международной экспансии США и НАТО. Это подтверждается беспрецедентным санкционным давлением на наши страны, — продолжает спикер. — Вашингтон и его сателлиты таким образом хотят остановить развитие наших государств, вмешиваются во внутренние дела.

В качестве ещё одного примера — на сей раз недружественного — Володин приводит «подготовленный из-за рубежа демарш» — митинги либерального толка в прошлом году в Иране.

— Эти попытки обречены на провал, наши страны никогда не подчинятся диктату извне, — подводит итог Председатель Государственной Думы.