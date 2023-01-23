Самые крепкие браки звезд телеэкрана: от Андрея Малахова до Леры Кудрявцевой

Андрей Малахов счастлив с Натальей Шкулевой уже 11 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Популярные телеведущие (в отличии от коллег из шоу-бизнеса) редко красуются на красных дорожках и тусовках, еще реже посещают мероприятия со своими вторыми половинками. Рассказываем о надежном тыле – женах и мужьях самых популярных лиц нашего ТВ, которые смогли создать крепкие семьи.

Андрей Малахов

51-летний Андрей Малахов 11 лет женат на Наталье Шкулевой. Она младше Андрея на 10 лет и работает издателем в медиахолдинге, который принадлежит ее отцу. Жена звезды экрана - выпускница факультета международного права МГИМО, после института она стала работать в семейном бизнесе. На работе Наталья и познакомилась с Малаховым – на обеде в столовой. Андрей тогда был главным редактором журнала «СтарХит», который издавал холдинг Шкулевых. Служебный роман развивался стремительно. Пара воспитывает пятилетнего сына Александра Малахова.

Свадьбу Малахов и Шкулева сыграли во Франции. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После рождения сына Малахов выстроил свой график так, чтобы проводить время с сыном. Если раньше в будни до работы ранним утром он отправлялся в спортзал, то теперь время с 7 до 10 утра проводит с сыном. Телеведущий недавно рассказывал нам: «Утренние часы каждый день мы вместе проводим - это наше правило. В субботу с утра всегда с Сашей ходим в бассейн». Выходные у Малахова – только с семьей. Женой Малахов гордится: «Наташа замечательная мама. Я, конечно, понимал, что она руководит большим издательским домом и может организовать любой процесс. Но так, как она выстроила жизнь нашей семьи, меня потрясло». В семье все все успевают: после работы проводят время исключительно в семье. Малахов с женой ходит и в театр, и в кино, и на выставки – но только не в первые дни, когда там полно прессы и камер.

Что ведет? «Малахов», «Привет, Андрей!», «Песни от всей души», мероприятия и концерты, которые транслирует канал «Россия».

Екатерина Андреева

Телеведущая Екатерина Андреева и бизнесмен Душан Перович сначала сходили в загс, а через несколько лет обвенчались. Пара вместе 31 год. Душан родился в Югославии, по национальности он серб.

Екатерина Андреева и Душан Перович сходили в загс 31 год назад. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Андреевой крепкий брак: «Это какое-то совпадение, случившееся на небесах. Счастье. Каждый день просыпаешься с человеком рядом и понимаешь, что он тебе не надоел. И что ты хочешь его видеть, чувствовать его кожу, вдыхать его запах, слышать его голос. У нас есть правило: в 12 часов обязательно друг другу позвонить - узнать как дела. Это реально подарок судьбы, который от меня не зависит. Видимо, каким-то образом я его заслужила». Телеведущая с мужем в свободное от работы время путешествуют, ходят в театр или в кино. Андреева так рассказывает о муже, что кажется ей и правда повезло: «Конечно, у него есть недостатки, но они меня не цепляют. Мы не ругаемся, даже спорим цивилизованно – без перехода на личности, обид, криков. Я его уважаю, поэтому мнение супруга всегда выслушиваю. Кого-то заводят ссоры, скандалы. У нас не так – мы единомышленники и договороспособная пара. Хоть и разные по характеру. Душан - приверженец порядка, а я - хаос. Начинаю разбрасывать вещи, он их спокойно прибирает. Как крошка Енот любит все стирать, полоскать. Мы совпадаем – видимо, ему не хватает дестабилизации, которую я вношу. А если Душану что-то не нравится, он говорит: «Котенок, прости меня, пожалуйста, но хочу, чтобы ты понимала…» И дальше идет список претензий. Главные слова – «прости меня...». После них по-другому все воспринимаешь…» У Андреевой и Перович нет общих детей, дочь Екатерины – от ее первого брака. Телеведущая с дочкой Натальей – адепты правильного питания, а вот Душан ест, что нравится. Андреева рассказывала: «Еду домой мы обычно заказываем готовую, пользуемся услугами хороших кейтеринговых компаний. Но Душан и сам любит ходить по магазинам, стресс так снимает: что-то выбирает, роется, дома раскладывает».

Что ведет? Программу «Время» на Первом канале.

Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев 22 года счастлив в браке с психологом Эльгой Сэпп. Эльга воспитывает пятерых детей: у супругов три сына и две дочки. В программе «Судьба человека» Соловьев рассказывал о знакомстве с Эльгой. Это случилось на съемках клипа группы «Крематорий», где Владимир Рудольфович снимался по приглашению товарища. В гримерке увидел Эльгу. Соловьев рассказывал: «Она была одной из девушек, которая принимала участие в съемках клипа. Я сказал: «Будут проблемы - звоните». «А если не будет проблем?» - спросила она. «Тогда не звоните»». Эльга тогда училась на психолога, и позвонила, чтобы спросить совет по дипломной работе. На первой встрече они общались на «вы». Но Соловьев сразу спросил: на какой встрече можно будет сделать предложение, Эльга смутилась, но ответила – на третьей.

Телеведущий говорил, что в третьем браке обрел настоящую любовь. Эльга (дочь сатирика Виктора Коклюшкина) с мужем живут счастливо, не афишируя отношения на публику. От двух первых браков у Соловьева трое детей: у отца со всеми отличные отношения.

Что ведет? «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия».

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева сейчас главный кормилец в семье, так как муж хоккеист ушел из профессионального спорта. Десять лет назад Лера Кудрявцева вышла замуж за звезду хоккея Игоря Макарова. Этот брак много обсуждали: тогда Макаров был завидным женихом – много зарабатывал, к тому же новый муж теледивы оказался на 16 лет ее моложе. Спустя 10 лет брака Лера выглядит великолепно – на 15 лет моложе цифр в паспорте. У пары есть дочь – 4-летняя Мария. Сейчас 35-летний Макаров уже не звезда спорта – карьера профессионального спортсмена короткая, поэтому сейчас мужчина ищет себя в тренерской работе, и думает чем заниматься дальше. А Лера отлично зарабатывает – ведет, продюсирует рейтинговые передачи. Также вкалывает на частных мероприятиях. Счастливому браку этот временный финансовый дисбаланс не помеха.

Лера Кудрявцева сейчас зарабатывает больше мужа Игоря Макарова, а раньше было наоборот. Пара воспитывает дочь Машу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Постоянно появляются слухи о расставании пары, которые Лера изредка опровергает – пара не выставляет жизнь напоказ. А вот о бытовых делах в загородном доме Кудрявцева рассказывает – готовит всегда сама: «Все хозяйство на мне, а у Игоря есть человек, который ему помогает. Мужские дела делятся на две половинки: делает и муж, и помощник». Лера говорит, что Игорь – это ее человек, с ним интересно. Несмотря на разницу в возрасте, Кудрявцева более легкая на подъем: «Мой мужчина как молодой старичок. Если я еще как-то в своем возрасте бодрюсь, то он уже такой: немножечко занудный, домашний. Однако я иногда чувствую, что ему где-то не хватает опыта».

Что ведет? «Секрет на миллион», «Звезды сошлись» на НТВ. Также участвует в программах канала в качестве члена жюри, ведет концерты, фестивали, «Песню года».

Вадим Такменев

Телеведущий Вадим Такменев с женой филологом Еленой вместе уже 28 лет. Вадим говорит, что жена у него идеальная: «Не представляю, как можно в зрелом возрасте задумываться о новых отношениях. Эмоции я получу на работе, а в тылу мне нужна стабильность. Да и у нас все свежо, как тюльпаны на кухонном столе». Вадим и Елена были однокурсниками в Кемеровском госуниверситете: он учился на журфаке, а она на филфаке. Он влюбился с первого взгляда и год ухаживал за невестой. Поженились молодыми, поэтому их две дочери уже совсем взрослые. Дома после работы Вадима всегда ждем вкусный ужин: «Лена потрясающе готовит, ее коронное блюдо – холодный борщ». Такменев говорит, что они с женой понимают друг друга с полувзгляда.

Вадим Такменев с женой Еленой и дочками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Что ведет? «Центральное телевидение», «Ты супер!», «Суперстар» на НТВ.